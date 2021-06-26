УЄФА показав найкомічніші моменти Євро-2020

Футбол – це гра, а в ній завжди є місце для жартів і веселощів

УЄФА позбирав найкомічніші моменти групового етапу чемпіонату Євро. Відео прес-служба організації розмістила в своєму «твіттері».

Збірна України продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу проти Швеції. Гра пройде в Глазго 29 червня. Сьогодні Андрій Ярмоленко розповів, які у нас сподівання на зустріч.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли на рік.