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    УЄФА показав найкомічніші моменти Євро-2020

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    УЄФА показав найкомічніші моменти Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Футбол – це гра, а в ній завжди є місце для жартів і веселощів

    УЄФА позбирав найкомічніші моменти групового етапу чемпіонату Євро. Відео прес-служба організації розмістила в своєму «твіттері».

    Збірна України продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу проти Швеції. Гра пройде в Глазго 29 червня. Сьогодні Андрій Ярмоленко розповів, які у нас сподівання на зустріч.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли на рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    УЄФА показав найкомічніші моменти Євро-2020