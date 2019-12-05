Данк українця став найкращим за рік у баскетболі 3х3 (відео)



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Дмитро Кривенко ФІБА

Данк Дмитра Smoove Кривенка очолив топ-10 року за версією ФІБА

Данк українця Дмитра Smoove Кривенка став найкращим 2019 року за версією ФІБА в баскетболі 3х3.

Саме з ним Кривенко посів друге місце в змаганнях данкерів на фінальному етапі сезону Світового туру 3х3.

Раніше данк українця Івана Ткаченка ввійшов у топ-3 моментів року в баскетболі 3х3.

Нагадаємо, Дмитро Кривенко є дворазовим чемпіоном світу в змаганнях данкерів на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3.