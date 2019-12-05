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    Данк українця став найкращим за рік у баскетболі 3х3 (відео)

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    Дмитро Кривенко - Данк українця став найкращим за рік у баскетболі 3х3 (відео)
    Дмитро Кривенко
    ФІБА

    Данк Дмитра Smoove Кривенка очолив топ-10 року за версією ФІБА

    Данк українця Дмитра Smoove Кривенка став найкращим 2019 року за версією ФІБА в баскетболі 3х3.

    Саме з ним Кривенко посів друге місце в змаганнях данкерів на фінальному етапі сезону Світового туру 3х3.

    Раніше данк українця Івана Ткаченка ввійшов у топ-3 моментів року в баскетболі 3х3.

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    Нагадаємо, Дмитро Кривенко є дворазовим чемпіоном світу в змаганнях данкерів на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3.

    баскетбол
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