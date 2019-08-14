З Білодід і Зантараєю на чолі. Українська збірна з дзюдо визначилася зі складом на чемпіонат світу



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13 серпня на олімпійській базі «Конча-Заспа» відбулося засідання тренерської ради Федерації дзюдо України. Основні питання порядку денного – затвердження складу збірних команд для участі у трьох змаганнях – чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи серед юніорів та чемпіонаті світу серед кадетів.

При затвердження складів спеціалісти враховували виступи спортсменів на попередніх турнірах світової серії IJF та стан виконання критеріїв системи відбору.

Склад національної збірної для участі в чемпіонаті світу в Токіо

(25 серпня – 1 вересня)

Чоловіки

До 60 кг – Артем Лесюк (Київ)

До 66 кг – Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва – Київ)

До 73 кг – Артем Хомула (Сумська область)

До 90 кг – Кеджау Ньябалі (Київ)

Жінки

До 48 кг – Дарина Білодід (Київ), Марина Черняк (Запорізька область)

До 57 кг – Марія Скора (Запорізька область)

Понад 78 кг – Єлизавета Каланіна (Полтавська), Галина Тарасова (Запорізька область)

Склад юніорської збірної для участі у чемпіонаті Європи у фінському місті Вантаа (12 – 15 вересня)

Хлопці

До 60 кг – Вадим Чернов (Волинська область)

До 66 кг – Гліб Луб’янко(Харківська область)

До 73 кг – Лев Смагін (Закарпатська область)

До 81 кг – Дмитро Пилипенко (Запорізька область), Артем Бубир (Січеславська оласть)

До 90 кг – Вадим Велков (Кропивницька область), Сергій Білець (Харківська область)

До 100 кг – Євген Вегера (Харківська область)

Понад 100 кг – Євген Балєвський (Київ)

Дівчата

До 52 кг – Марія Булашевич (Київ), Дарина Ляшук (Волинська область)

До 57 кг – Владислава Нецвіт (Харківська область)

До 63 кг – Анастасія Антіпіна (Київ)

До 78 кг – Наталія Чистякова (Чернігівська область)

Понад 78 кг – Руслана Булавіна (Січеславська область), Христина Гоман (Київська область)

Склад кадетської збірної для участі у чемпіонаті світу в Астані

(25 – 28 вересня)

Хлопці

До 50 кг – Микита Голобородько (Київ)

До 55 кг – Владислав Колобов (Київ)

60 кг – Владислав Казимиров (Київ), Данило Вегієв (Харківська область)

До 66 кг – Сергій Неботов (Миколаївська область), Ростислав Бережний (Січеславська область)

До 73 кг – Вадим Леонтьєв (Київ)

До 81 кг – Тимур Валєєв (Житомирська область ), Микита Батій (Запорізька область)

Понад 90 кг – Іван Щерба (Київ)

Дівчата

До 48 кг – Аліна Шилова (Донецька область)

До 52 кг – Софія Бординських (Січеславська область), Владислава Снітко (Київ)

До 63 кг – Юлія Курченко (Київ), Єлизавета Литвиненко (Січеславська область)