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    Дарина Лопатецька встановила рекорд тенісної кар`єри

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    Дарина Лопатецька - Дарина Лопатецька встановила рекорд тенісної кар`єри
    Дарина Лопатецька
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    Українка піднялася на 216-ту сходинку рейтингу WTA

    Українка Дарина Лопатецька встановила рекорд тенісної кар`єри, піднявшись на 216-ту сходинку світового рейтингу WTA.

    Лідером серед наших тенісисток залишилася Еліна Світоліна, яка зберегла за собою сьому сходинку.

    Леся Цуренко та Даяна Ястремська також залишилися на попередніх позиціях: ідповідно 32 та 35-й.
    Катерина Козлова піднялася на 67-ме місце.

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