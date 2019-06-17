Дарина Лопатецька встановила рекорд тенісної кар`єри
Дарина Лопатецька
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Українка піднялася на 216-ту сходинку рейтингу WTA
Українка Дарина Лопатецька встановила рекорд тенісної кар`єри, піднявшись на 216-ту сходинку світового рейтингу WTA.
Лідером серед наших тенісисток залишилася Еліна Світоліна, яка зберегла за собою сьому сходинку.
Леся Цуренко та Даяна Ястремська також залишилися на попередніх позиціях: ідповідно 32 та 35-й.
Катерина Козлова піднялася на 67-ме місце.
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