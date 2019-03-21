Даяна Ястремська розгромила росіянку і вийшла в друге коло турніру в Маямі



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У другому колі Даяна Ястремська зустрінеться з однією із найсильніших на даний момент тенісисток Великий теніс України

Для перемоги українці знадобилася лише година

37-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла у друге коло турніру з серії Premier Mandatory в американському Маямі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

В 1/64 фіналу наша тенісистка розгромила росіянку Єкатєріну Александрову (WTA №57) - 6:3. 6:2.

Суперниці зустрічалися вчетверте і третю перемогу в очних протистояннях здобула Ястремська. На нинішню звитягу вона витратила всього годину і п'ять хвилин.

У другому колі Даяна зустрінеться з 12-ю ракеткою світу Ешлі Барті з Австралії, котра від матчу стартового раунду була звільнена. Досі майбутні опонентки між собою не грали.Минулого тижня Барті протистояла найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна. Шальки терезів на свою користь Еліна схилила лише через три години і 12 хвилин.

Таким чином, в 1/32 турніру в Маямі виступить три українки. Еліна Світоліна і Леся Цуренко потрапили в другий раунд напряму. Їхні суперниці ще не визначилися.