Даяна Ястремська вийшла в 1/8 фіналу Wimbledon і стала другою ракеткою України



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Даяна Ястремська встановила особистий рекорд на турнірах Grand Slam Радіо Свобода

18-річна одеситка обійшла Лесю Цуренко

18-річна українка Даяна Ястремська, яка на початку тижня посідала 35-те місце в світовому рейтингу вийшла в третє коло Вімблдонського тенісного турніру (покриття - трава, призовий фонд - £15,477,000).

В 1/16 фіналу одеситка перемогла 81-шу тенісистку світу Вікторію Ґолубіч зі Швейцарії – 7:5, 6:3.

Матч розпочався для Ястремської невдало. Вона поступалася 2:5, але змогла зробити блискучий камбек, вигравши шість геймів поспіль. Долю зустрічі Даяна практично вирішила, повівши 4:1 у другій партії. Лише після того українка трохи збавила оберти, але все ж довела поєдинок до перемоги.

Матч тривав годину і 36 хвилин.

Після цієї перемоги Ястремська підійметься в рейтингу мінімум на 33-тє місце і ґарантовано обійде свою землячку Лесю Цуренко. А це означає, що Даяна стала другою ракеткою України. Перша, ще одна одеситка Еліна Світоліна, сьогодні теж пробилася в 1/8-му Wimbledon.

За місце у чвертьфіналі Ястремська посперечається з китаянкою Чжан Шуай (WTA №50), котра сьогодні перемогла екс-першу ракетку світу, а нині 19-го номера рейтингу Каролін Возняцкі з Данії. Досі майбутні суперниці зустрічалися між собою лише раз. У півфіналі торішнього турніру в Гонкозі у двох сетах перемогла Даяна.