Дебютанти УПЛ зіграли фінальний поєдинок туру: результат матчу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Кудрівка» взяла гору в поєдинку аутсайдерів
фото: СК «Полтава»

«Кудрівка» здобула важливу перемогу в боротьбі за виживання

«Полтава» зазнала домашньої поразки від «Кудрівки» в рамках 18-го туру Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

До середини першого тайму команди змарнували по одному моменту. Полтавець Місюра з відскоку після стандарту пробив повз ворота. Натомість кудрівець Глущенко головою поцілив у поперечину після кутового.

Наступної нагоди довелося зачекати до кінця 45-хвилинки. Це Беляєв розім'яв кіпера «Полтави» Мінчева дальнім ударом. Натомість друга половина розпочалася з атак господарів.

Воротар «Кудрівки» виявився на висоті після спроб Коцюмаки та Сухоручка. Гості відповіли моментами Глущенка та Морозка. В обох випадках упевнено зіграв Мінчев.

Повела «Кудрівка» на 67-й хвилині. Затяжна атака завершилася навісом із правого флангу на дальній кут воротарського майданчика. Там Морозко залишив м'яч для партнера, а Сторчоус вгатив сферу в сітку.

До кінця поєдинку «Полтава» може занести в актив хіба що постріл П'ятова в руки Яшкову. Зате в доданий арбітром час господарі пропустили вдруге. Це Морозко впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Світюхи.

Завдяки перемозі «Кудрівка» наздогнала в турнірній таблиці львівські колективи – «Карпати» та «Рух». Трійко клубів мають по 19 очок і ділять місця з 11-го по 13-те. Натомість «Полтава» – безнадійний аутсайдер (9 пунктів).

Раніше донецький «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» забили під завісу зустрічі. Рятівником команди Арди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Натомість київське «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.

