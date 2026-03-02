Головна Спорт Новини
Забарний відреагував на успішне повернення до основи ПСЖ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Ілля Забарний став основним у чемпіонаті Франції
фото: ФК «Парі Сен-Жермен»

Українець зберігає холоднокровність у лавах переможця Ліги чемпіонів

Оборонець збірної України Ілля Забарний прокоментував перемогу «Парі Сен-Жермен» над «Гавром» у французькій Лізі 1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DAZN.

«Це був складний матч. Вони грали непогано. Ми цього очікували. Тут ніколи не буває легко, але ми завоювали три вкрай важливі очки для нас. Критика – складова футболу. Я завжди зберігаю фокус і демонструю власні можливості. Хороший матч, потрібно продовжувати в тому ж руслі», – заявив центрбек.

Наприкінці січня Забарний випав із обойми ПСЖ. Він пропустив три поєдинки поспіль в усіх турнірах. Натомість із середини лютого українець регулярно виходить у старті в матчах чемпіонату Франції.

Тим часом у Лізі чемпіонів Забарний залишається на лаві запасних. Керманич парижан Луїс Енріке на цьому етапі сезону робить ставку в турнірі на пару Маркіньйоса та Вілліана Пачо. За плечима українця – 6 поєдинків у головному єврокубку в кампанії 2025/26.

До слова, українець Анатолій Трубін став найдорожчим воротарем світу поза чільною п'ятіркою чемпіонатів. Ринкова вартість голкіпера наблизилася до 40 млн євро. «Бенфіка» свого часу віддала за нього всього 10 млн.

Тим часом колишній нападник ПСЖ Ліонель Мессі повторив неочевидне досягнення Пеле. Аргентинець зрівнявся з Королем футболу за голами прямим ударом зі штрафного. Рекордсменом світу за цим показником залишається екслідер французького «Ліона» Жуніньйо Пернамбукано.

