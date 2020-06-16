Український клуб заявився в баскетбольну Лігу чемпіонів



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До дніпрян у такому турнірі українці виступали ще в 2014-му

Як повідомив в інтерв'ю офіційному сайту клубу «Дніпро» головний тренер команди Денис Журавльов, чемпіони України-2019/2020 заявилися в Лігу чемпіонів ФІБА.

За словами тренера, поки не ясно, з якого раунду кваліфікації – першого чи другого – почнуть свій шлях дніпряни, проте команда готується до того, щоб провести матч на євроарені 15 вересня. Саме таку попередню дату старту сезону назвали українському клубові в ФІБА.

Підготовку до сезону «Дніпро» розраховує почати в кінці липня, після чого планує виїзди на турніри в Литву і Туреччину, де команда виступала і в попередні роки. Якщо ж ситуація з пандемією коронавірусу поліпшуватися не буде, плани будуть переглянуті на проведення матчів в Україні.

Зауважимо, що до «Дніпра» в Євролізі ULEB, яка є ще статуснішим турніром, у сезоні-2013/2014 виступав нині неіснуючий київський «Будівельник».