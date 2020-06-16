  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український клуб заявився в баскетбольну Лігу чемпіонів

    • Розсилка
    Найближчої осені в Дніпрі очікується свято баскетболу - Український клуб заявився в баскетбольну Лігу чемпіонів
    Найближчої осені в Дніпрі очікується свято баскетболу
    Фото - Планета Баскетбол

    До дніпрян у такому турнірі українці виступали ще в 2014-му

    Як повідомив в інтерв'ю офіційному сайту клубу «Дніпро» головний тренер команди Денис Журавльов, чемпіони України-2019/2020 заявилися в Лігу чемпіонів ФІБА.

    За словами тренера, поки не ясно, з якого раунду кваліфікації – першого чи другого – почнуть свій шлях дніпряни, проте команда готується до того, щоб провести матч на євроарені 15 вересня. Саме таку попередню дату старту сезону назвали українському клубові в ФІБА.

    Підготовку до сезону «Дніпро» розраховує почати в кінці липня, після чого планує виїзди на турніри в Литву і Туреччину, де команда виступала і в попередні роки. Якщо ж ситуація з пандемією коронавірусу поліпшуватися не буде, плани будуть переглянуті на проведення матчів в Україні.

    Зауважимо, що до «Дніпра» в Євролізі ULEB, яка є ще статуснішим турніром, у сезоні-2013/2014 виступав нині неіснуючий київський «Будівельник».

     Читайте також: Найяскравіші моменти тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    Ліга чемпіонів баскетбол БК Будівельник БК Дніпро Денис Журавльов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ