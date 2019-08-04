Дебютант Прем’єр-ліги здобув першу виїзну перемогу (відео)



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Ковалівський «Колос» переграв у Києві донецький «Олімпік»

Ковалівський «Колос» попри вилучення здобув перемогу над «Олімпіком» у матчі 2 туру чемпіонату України.

«Олімпік» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1

Гол: 0:1 Гавриш (68, з пенальті)

«Олімпік»: Пеньков — Вантух, Аду, Гришко, Завийський — Цимбалюк (Шахаб, 56) — Ксьонз, Політило (Бетім), Тейшейра, Фабіньо — Матар (Пасіч, 81). Тренер – Жуліо Сезар.

«Колос»: Яшков — Сахневич, Гавриш, Парамонов, Чорноморець — Задоя (Кожушко, 84), Ільїн (Морозко, 52) — Смирний, Мілько, Костишин (Лисенко, 64) — Нехтій. Тренер – Руслан Костишин.

Попередження: Фабіньо (48), Завійський (70), Шахаб (85) – Смирний (8, 44), Задоя.

Вилучення: Смирний (44), Пеньков (66), Аду (90+3).

Судді: Кривушкін – Коротін, Скобля, Козиряцький.

4 серпня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського

Господарі більшу частину ігрового часу володіли перевагою. Однак реалізувати її ніяк не вдавалося.

Навіть вилучення в складі гостей не полегшило завдання для «Олімпіка».

Натомість ковалівці свого шансу дочекалися та не впустили. Гавриш чітко реалізував пенальті.

Спроби господарів відігратися успіху не мали. Наостанок Аду не впорався з емоціями та грубою відмашкою заробив друге вилучення для «Олімпіка».

У наступному турі «Колос» зіграє вдома з «Зорею» (11 серпня), а «Олімпік» днем раніше гратиме в Олександрії.