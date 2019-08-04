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    Дебютант Прем’єр-ліги здобув першу виїзну перемогу (відео)

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    &laquo;Колос&raquo;&nbsp; - Дебютант Прем’єр-ліги здобув першу виїзну перемогу (відео)
    «Колос» 
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    Ковалівський «Колос» переграв у Києві донецький «Олімпік»

    Ковалівський «Колос» попри вилучення здобув перемогу над «Олімпіком» у матчі 2 туру чемпіонату України. 

    «Олімпік» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1

    Гол: 0:1 Гавриш (68, з пенальті)

    «Олімпік»: Пеньков — Вантух, Аду, Гришко, Завийський — Цимбалюк (Шахаб, 56) — Ксьонз, Політило (Бетім), Тейшейра, Фабіньо — Матар (Пасіч, 81). Тренер – Жуліо Сезар.

    «Колос»: Яшков — Сахневич, Гавриш, Парамонов, Чорноморець — Задоя (Кожушко, 84), Ільїн (Морозко, 52) — Смирний, Мілько, Костишин (Лисенко, 64) — Нехтій. Тренер – Руслан Костишин.
    Попередження: Фабіньо (48), Завійський (70), Шахаб (85) – Смирний (8, 44), Задоя.
    Вилучення: Смирний (44), Пеньков (66), Аду (90+3).
    Судді: Кривушкін – Коротін, Скобля, Козиряцький.

    4 серпня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського

    Господарі більшу частину ігрового часу володіли перевагою. Однак реалізувати її ніяк не вдавалося.

    Навіть вилучення в складі гостей не полегшило завдання для «Олімпіка».

    Натомість ковалівці свого шансу дочекалися та не впустили. Гавриш чітко реалізував пенальті.

    Спроби господарів відігратися успіху не мали. Наостанок Аду не впорався з емоціями та грубою відмашкою заробив друге вилучення для «Олімпіка».

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    У наступному турі «Колос» зіграє вдома з «Зорею» (11 серпня), а «Олімпік» днем раніше гратиме в Олександрії.

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