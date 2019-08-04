Дебютант Прем’єр-ліги здобув першу виїзну перемогу (відео)
Ковалівський «Колос» переграв у Києві донецький «Олімпік»
Ковалівський «Колос» попри вилучення здобув перемогу над «Олімпіком» у матчі 2 туру чемпіонату України.
«Олімпік» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 0:1
Гол: 0:1 Гавриш (68, з пенальті)
«Олімпік»: Пеньков — Вантух, Аду, Гришко, Завийський — Цимбалюк (Шахаб, 56) — Ксьонз, Політило (Бетім), Тейшейра, Фабіньо — Матар (Пасіч, 81). Тренер – Жуліо Сезар.
«Колос»: Яшков — Сахневич, Гавриш, Парамонов, Чорноморець — Задоя (Кожушко, 84), Ільїн (Морозко, 52) — Смирний, Мілько, Костишин (Лисенко, 64) — Нехтій. Тренер – Руслан Костишин.
Попередження: Фабіньо (48), Завійський (70), Шахаб (85) – Смирний (8, 44), Задоя.
Вилучення: Смирний (44), Пеньков (66), Аду (90+3).
Судді: Кривушкін – Коротін, Скобля, Козиряцький.
4 серпня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Лобановського
Господарі більшу частину ігрового часу володіли перевагою. Однак реалізувати її ніяк не вдавалося.
Навіть вилучення в складі гостей не полегшило завдання для «Олімпіка».
Натомість ковалівці свого шансу дочекалися та не впустили. Гавриш чітко реалізував пенальті.
Спроби господарів відігратися успіху не мали. Наостанок Аду не впорався з емоціями та грубою відмашкою заробив друге вилучення для «Олімпіка».
У наступному турі «Колос» зіграє вдома з «Зорею» (11 серпня), а «Олімпік» днем раніше гратиме в Олександрії.