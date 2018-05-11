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    Дербі українських футболістів у чемпіонаті Бельгії завершилося нічиєю

    • Сьогодні, 10:40
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    Роман Яремчук (справа). Фото krcgenk.be
    Роман Яремчук (справа). Фото krcgenk.be

    Клуби Маліновського та Яремчука сильнішого не виявили

    У черговому турі чемпіонської групи першості Бельгії з футболу «Генк» Руслана Маліновського приймав на власному полі «Гент» Романа Яремчука.

    Обидва футболісти збірної України вийшли у стартових складах своїх команд і відіграли повну зустріч, яка закінчилася результативною нічиєю – 1:1, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    За два тури до фінішу турніру «Генк» посідає шосту сходинку у лідерській групі (32 очки), а «Гент» – четверту (33 пункти).

    У цьому сезоні Руслан Маліновський провів у складі «Генку» 40 матчів, у яких забив сім м’ячів і віддав три результативні передачі.

    Роман Яремчук зіграв за «Гент» у сезоні-2017/18 32 поєдинки, забив дев’ять м’ячів і віддав два гольові паси.

    Водночас, «Стандард» Валерія Лучкевича у звітному турі на виїзді переграв «Андерлехт» – 3:1.

    Щоправда, українець відсидів увесь матч у запасі, а його команда піднялася на друге місце у таблиці, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

    Нагадаємо, український футболіст Селезньов став володарем кубка Туреччини.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Руслан Маліновський
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