Дербі українських футболістів у чемпіонаті Бельгії завершилося нічиєю

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Роман Яремчук (справа). Фото krcgenk.be

Клуби Маліновського та Яремчука сильнішого не виявили

У черговому турі чемпіонської групи першості Бельгії з футболу «Генк» Руслана Маліновського приймав на власному полі «Гент» Романа Яремчука.

Обидва футболісти збірної України вийшли у стартових складах своїх команд і відіграли повну зустріч, яка закінчилася результативною нічиєю – 1:1, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

За два тури до фінішу турніру «Генк» посідає шосту сходинку у лідерській групі (32 очки), а «Гент» – четверту (33 пункти).

У цьому сезоні Руслан Маліновський провів у складі «Генку» 40 матчів, у яких забив сім м’ячів і віддав три результативні передачі.

Роман Яремчук зіграв за «Гент» у сезоні-2017/18 32 поєдинки, забив дев’ять м’ячів і віддав два гольові паси.

Водночас, «Стандард» Валерія Лучкевича у звітному турі на виїзді переграв «Андерлехт» – 3:1.

Щоправда, українець відсидів увесь матч у запасі, а його команда піднялася на друге місце у таблиці, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, український футболіст Селезньов став володарем кубка Туреччини.