Дербі українських футболістів у чемпіонаті Бельгії завершилося нічиєю
- Сьогодні, 10:40
-
Розсилка
Клуби Маліновського та Яремчука сильнішого не виявили
У черговому турі чемпіонської групи першості Бельгії з футболу «Генк» Руслана Маліновського приймав на власному полі «Гент» Романа Яремчука.
Обидва футболісти збірної України вийшли у стартових складах своїх команд і відіграли повну зустріч, яка закінчилася результативною нічиєю – 1:1, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
За два тури до фінішу турніру «Генк» посідає шосту сходинку у лідерській групі (32 очки), а «Гент» – четверту (33 пункти).
У цьому сезоні Руслан Маліновський провів у складі «Генку» 40 матчів, у яких забив сім м’ячів і віддав три результативні передачі.
Роман Яремчук зіграв за «Гент» у сезоні-2017/18 32 поєдинки, забив дев’ять м’ячів і віддав два гольові паси.
Водночас, «Стандард» Валерія Лучкевича у звітному турі на виїзді переграв «Андерлехт» – 3:1.
Щоправда, українець відсидів увесь матч у запасі, а його команда піднялася на друге місце у таблиці, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, український футболіст Селезньов став володарем кубка Туреччини.