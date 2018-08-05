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    Дерліс Гонсалес дебютував за «Сантос»

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    Дерліс Гонсалес - Дерліс Гонсалес дебютував за «Сантос»
    Дерліс Гонсалес

    Також грав екс-гравець «Динамо» Додо, який провів повний матч

    Хавбек «Сантоса», орендований у «Динамо», Дерліс Гонсалес провів дебютний матч за новий клуб.

    У зустрічі чемпіонату Бразилії між «Ботафого» і «Сантосом» (0:0) 24-річний парагваєць вийшов на заміну на 81-й хвилині.

    За час, проведений на полі, Гонсалес встиг отримати жовту картку.

    Також грав екс-гравець «Динамо» Додо, який провів повний матч.

    Після 16 зіграних матчів «Сантос» йде на 16-му місці, випереджаючи «Сеару», що йде на останньому місці, на шість очок.

    Нагадаємо, оренда Гонсалеса розрахована на два роки.

    В обмін «Динамо» отримало півзахисника Вітора Буено.

    Джерело: ua.tribuna.com

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