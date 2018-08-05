Дерліс Гонсалес дебютував за «Сантос»



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Дерліс Гонсалес

Також грав екс-гравець «Динамо» Додо, який провів повний матч

Хавбек «Сантоса», орендований у «Динамо», Дерліс Гонсалес провів дебютний матч за новий клуб.

У зустрічі чемпіонату Бразилії між «Ботафого» і «Сантосом» (0:0) 24-річний парагваєць вийшов на заміну на 81-й хвилині.

За час, проведений на полі, Гонсалес встиг отримати жовту картку.

Також грав екс-гравець «Динамо» Додо, який провів повний матч.

Після 16 зіграних матчів «Сантос» йде на 16-му місці, випереджаючи «Сеару», що йде на останньому місці, на шість очок.

Нагадаємо, оренда Гонсалеса розрахована на два роки.

В обмін «Динамо» отримало півзахисника Вітора Буено.

Джерело: ua.tribuna.com