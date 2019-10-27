Колишній суперник Кличка хоче битися з Усиком (відео)



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Дерек Чісора Фейсбук

Британець Дерек Чісора здобув пояс інтерконтинентального чемпіона WBO та готовий битися з українцем уже 7 грудня

Британський надважковаговик Дерек Чісора (31-9-0, 22 KO) переміг технічним нокаутом після трьох раундів співвітчизника Девида Прайса (23-7, 18 КО) у бою за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Наступний поєдинок 35-річний Чісора планує провести вже 7 грудня в андеркарті бою Джошуа – Руїс. Серед можливих суперників британець назвав Олександра Усика та Джозефа Паркера. Якщо з ними не вдасться домовитися, розглядається кандидатура Джаррелла Міллера.

Про інтерес до бою проти Усика також повідомив менеджер Чисори Девид Хей. «Хочемо організувати бій проти Усика. Якщо вийде, це буде фантастичний поєдинок. Дайте Дереку шанс у боротьбі за титул в надважкій вазі», - передає слова Хея Sky Sports.

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Олександр Усик дебютував нещодавно в надважкій ваговій категорії, здолавши технічним нокаутом американця Чезза Візерспуна. У команді українця після цього заговорили про готовність до чемпіонських поєдинків.

Чісора зустрічався 2012 року з Віталієм Кличком та програв одноголосним рішенням суддів після 12 раундів.