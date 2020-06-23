Дієґо Марадона стягнув з себе труси під час танцю (відео)



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Дієґо марадона не зраджує собі і в 59 Фото - Instagram Дієґо Марадони

Аргентинська легенда знову втяв щось епатажне

Легендарний аргентинський футболіст, а нині головний тренер клубу «Хімнасія і Есґріма» Дієґо Марадона відзначився дивною поведінкою у позаробочий час.

У Мережі з’явилося відео, на якому Дієґо відпочиває в компанії друзів і виконує танець. У якийсь момент Марадона вирішує зробити його більш відвертим і стягує з себе труси, оголюючи дупу, чим дивує оточуючих.

Марадона очолив «Хімнасію» у вересні 2019 року. До неї 59-річний фахівець працював в мексиканському «Дорадосі», «Аль-Васлуї» і «Аль-Фуджайрі» з ОАЕ, а також очолював збірну Аргентини.

Під час кравецької кар’єри Дієґо захищав кольори «Архентінос Хуніорс», «Боки Хуніорс», «Барселони», «Наполі», «Севільї» та «Ньюеллз Олд Бойз».

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