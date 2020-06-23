  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дієґо Марадона стягнув з себе труси під час танцю (відео)

    • Розсилка
    Дієґо марадона не зраджує собі і в 59 - Дієґо Марадона стягнув з себе труси під час танцю (відео)
    Дієґо марадона не зраджує собі і в 59
    Фото - Instagram Дієґо Марадони

    Аргентинська легенда знову втяв щось епатажне

    Легендарний аргентинський футболіст, а нині головний тренер клубу «Хімнасія і Есґріма» Дієґо Марадона відзначився дивною поведінкою у позаробочий час.

    У Мережі з’явилося відео, на якому Дієґо відпочиває в компанії друзів і виконує танець. У якийсь момент Марадона вирішує зробити його більш відвертим і стягує з себе труси, оголюючи дупу, чим дивує оточуючих.

    Марадона очолив «Хімнасію» у вересні 2019 року. До неї 59-річний фахівець працював в мексиканському «Дорадосі», «Аль-Васлуї» і «Аль-Фуджайрі» з ОАЕ, а також очолював збірну Аргентини.

    Під час кравецької кар’єри Дієґо захищав кольори «Архентінос Хуніорс», «Боки Хуніорс», «Барселони», «Наполі», «Севільї» та «Ньюеллз Олд Бойз».

     Читайте також: Дієго Марадона відповів на критику щодо вживання наркотиків
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Наполі Дієґо Марадона ФК «Хімнасія і Есґріма»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ