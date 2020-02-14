  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Димінський, на вихід: «Карпати» погодились на умови міста Лева

    • Розсилка
    Клуб - Львову - Димінський, на вихід: «Карпати» погодились на умови міста Лева
    Клуб - Львову

    Гасло «Кубок – Львову» стає власністю громади міста Лева

    У четвер, 13 лютого, міськрада Львова проголосувала за пакет заходів, який міг би врятувати клуб від зникнення.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Львова готова врятувати «Карпати» за умови, що там не буде Димінського

    Влада міста погодилась взяти клуб на баланс Львова та надати йому в оренду територію стадіону «Україна», але за умови, що будуть передані корпоративні права на команду. Тобто власник клубу пан Димінський зречеться команди та дасть команду своїм офшорам переписати все на місто.

    У клубі взяли добову паузу, а вже вранці у п’ятницю, 14 лютого, на клубній сторінці на Facebook пролунало радісне «Так».

    Оскільки автори відозви вважають ту подію історичною, вважаємо за необхідне дати «вірнопідданське» комюніке у повному обсязі:

    Уся «зелено-біла» сім’я вітає історичне рішення Львівської міської ради та прийняття ухвали про створення Народної команди.

    Дата 13 лютого 2020 року назавжди увійде до славетної історії «Карпат»: одностайним голосуванням депутатського корпусу ЛМР було прийнято ухвалу про створення Народної команди. «Карпати» переходять у власність громади міста Львова.

    Особливу подяку хочемо висловити на адресу міського голови Львова Андрія Садового, чий внесок у створення Народної команди важко переоцінити, ініціатора, ідейного натхненника ухвали, Григорія Козловського, голів фракцій, всього депутатського корпусу.

    Як відомо, згідно з умовами створення Народної команди «Карпати», проголосованих депутатами, основною з них вбачається наступна: «Безоплатна передача корпоративних прав ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» у власність територіальної громади м. Львова».

    ФК «Карпати» офіційно повідомляє, що КОРПОРАТИВНІ ПРАВА БУДУТЬ БЕЗКОШТОВНО ПЕРЕДАНІ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ МІСТА, як цього і вимагає текст ухвали.

    Таким чином, право на славетне гасло «Кубок – Львову» стає власністю громади міста Лева.

    Джерело: Главком СПОРТ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Садовий Львів ФК Карпати Петро Димінський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ