Димінський, на вихід: «Карпати» погодились на умови міста Лева



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Клуб - Львову

Гасло «Кубок – Львову» стає власністю громади міста Лева

У четвер, 13 лютого, міськрада Львова проголосувала за пакет заходів, який міг би врятувати клуб від зникнення.

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Влада міста погодилась взяти клуб на баланс Львова та надати йому в оренду територію стадіону «Україна», але за умови, що будуть передані корпоративні права на команду. Тобто власник клубу пан Димінський зречеться команди та дасть команду своїм офшорам переписати все на місто.

У клубі взяли добову паузу, а вже вранці у п’ятницю, 14 лютого, на клубній сторінці на Facebook пролунало радісне «Так».

Оскільки автори відозви вважають ту подію історичною, вважаємо за необхідне дати «вірнопідданське» комюніке у повному обсязі:

Уся «зелено-біла» сім’я вітає історичне рішення Львівської міської ради та прийняття ухвали про створення Народної команди.

Дата 13 лютого 2020 року назавжди увійде до славетної історії «Карпат»: одностайним голосуванням депутатського корпусу ЛМР було прийнято ухвалу про створення Народної команди. «Карпати» переходять у власність громади міста Львова.

Особливу подяку хочемо висловити на адресу міського голови Львова Андрія Садового, чий внесок у створення Народної команди важко переоцінити, ініціатора, ідейного натхненника ухвали, Григорія Козловського, голів фракцій, всього депутатського корпусу.

Як відомо, згідно з умовами створення Народної команди «Карпати», проголосованих депутатами, основною з них вбачається наступна: «Безоплатна передача корпоративних прав ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» у власність територіальної громади м. Львова».

ФК «Карпати» офіційно повідомляє, що КОРПОРАТИВНІ ПРАВА БУДУТЬ БЕЗКОШТОВНО ПЕРЕДАНІ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДИ МІСТА, як цього і вимагає текст ухвали.

Таким чином, право на славетне гасло «Кубок – Львову» стає власністю громади міста Лева.

Джерело: Главком СПОРТ