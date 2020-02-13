Влада Львова готова врятувати «Карпати» за умови, що там не буде Димінського



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На львівський клуб чекають нові пригоди ФК «Карпати»

Львівська міськрада підтримала план спасіння ФК «Карпати». Для цього клуб треба врятувати від Петра Димінського

В четвер, 13 лютого, львівська міськрада 56 голосами «за» прийняла рішення «Про співпрацю між Львівською міською радою та ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати», про це повідомляє Zahid.net.

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Воно передбачає передачу клубу землі навколо стадіону «Україна», але виключно за умови, що нинішні власники передадуть права на клуб у власність територіальної громади Львова.

Після того буде створено «Народний клуб «Карпати».

«Футбольний клуб "Карпати" — це структура, яка завжди була гордістю громади. Я розумію сьогоднішню непросту ситуацію, засновники чомусь не фінансують зараз цей клуб. Можливо дійсно пора взятися до ідеї створення народної команди. Тут важливо почути думку львів’ян, має буди публічне обговорення. Сьогоднішня ухвала — це старт цього процесу. Можливо сьогодні ми почнемо новий етап розвитку нашого славного футбольного клубу. Футбольний клуб користується земельною ділянкою, вони отримали в оренду за 1 грн від міста стадіон і так буде й надалі. Львів любив «Карпати», любить і буде любити. Це дуже важлива ухвала. Ми даємо чіткий імпульс від громади міста — ми за «Карпати», за футбол. Це довга дорога, яка передбачає складні рішення, але ми до них готові", - прокоментував ситуацію завжди обережний у висновках мер міста Андрій Садовий.

Офіційно зараз клуб – це офшор. ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати», який було засновано у 2002 році двома компаніями з Британських Віргінських островів – «Крисал Холдінгс ЛТД» (Krisal Holdings LTD) та «Менділ Лімітед».

Кінцевим бенефіціаром першої компанії є Катя Парпі з Кіпру, другої – теж кіпріот Хрістакіс Ніколау, які, за традицією навіть не здогадуються, що на них переписали українські бізнесмени з великої дороги. Ну, а справжнім власником клубу є місцевий олігарх Петро Димінський, що кілька років ховається від українського правосуддя. За цей час колись славетний клуб остаточно деградував й нині перебуває на межі вильоту.

Джерело: Главком СПОРТ