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    «Динамо» повертає з оренди Русина

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    Назарій Русин - «Динамо» повертає з оренди Русина
    Назарій Русин
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    Нападник має поїхати з командою на міжсезонні підготовчі збори

    Київське «Динамо» повідомляє про повернення з оренди нападника Назарія Русина. Останні півроку той виступав за луганську «Зорю».

    Столичний клуб скористався опцією дострокового розірвання орендної угоди, доки очікується вирішення ситуації з порушенням Артемом Бесєдіним антидопінгових правил.

    Відтак Русин має поїхати на підготовчі збори разом з першою командою.

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    З початку сезону в складі «Зорі» Русин зіграв 14 матчів у чемпіонаті України, в яких забив п’ять м’ячів та забив два м’ячі в трьох поєдинках кваліфікації Ліги Європи.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря» Назарій Русин
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