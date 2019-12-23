«Динамо» повертає з оренди Русина
Назарій Русин
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Нападник має поїхати з командою на міжсезонні підготовчі збори
Київське «Динамо» повідомляє про повернення з оренди нападника Назарія Русина. Останні півроку той виступав за луганську «Зорю».
Столичний клуб скористався опцією дострокового розірвання орендної угоди, доки очікується вирішення ситуації з порушенням Артемом Бесєдіним антидопінгових правил.
Відтак Русин має поїхати на підготовчі збори разом з першою командою.
З початку сезону в складі «Зорі» Русин зіграв 14 матчів у чемпіонаті України, в яких забив п’ять м’ячів та забив два м’ячі в трьох поєдинках кваліфікації Ліги Європи.