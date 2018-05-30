«Динамо» Брест Мілевського не втримало перемогу над «Дніпром» з Могильова

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Артем Мілевський. Фото: Динамо Брест

Український нападник відіграв весь матч, заробивши жовту картку

У дев'ятому турі чемпіонату Білорусі «Динамо» Брест та «Дніпро» Могильов розписали результативну нічию.

Мілевський вийшов на поле у стартовому складі та відіграв весь матч, заробивши жовту картку.

Господарі відкрили рахунок на дев'ятій хвилині матчу, проте втратили перемогу у компенсований арбітром час.

Після дев'яти турів «Динамо» має в активі 11 очок та перебуває на восьмому місці, «Дніпро» із 10 пунктами розташовується одразу за командою Мілевського.

Як відомо, у минулому турі Мілевський своїм голом приніс «Динамо» нічию у матчі чемпіонату Білорусі проти «Слуцька».

Раніше стало відомо, що аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона став головою правління брестського «Динамо».

Джерело: Футбол 24