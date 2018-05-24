Мілевський своїм голом приніс «Динамо» нічию у матчі чемпіонату Білорусі (відео)
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Артем забив головою після навісу зі штрафного
Артем Мілевський врятував свою команду від поразки у черговому турі чемпіонату Білорусі сезону-2018.
«Динамо-Брест» українського форварда на виїзді грало зі «Слуцьком».
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
«Слуцьк» вийшов уперед у середині першого тайму, але на 49-й хвилині Мілевський зрівняв рахунок.
Більше голів команди не забили.
Зауважимо, що Артем отримав жовту картку на 85-й хвилині, а його «Динамо» взагалі догравало у меншості через вилучення одного з гравців.
У турнірній таблиці «Динамо» після восьмого туру займає восьме місце, маючи 10 очок.