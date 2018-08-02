«Динамо» буде «сіяним», якщо вийде в раунд плей-офф Ліги чемпіонів



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ФК Динамо

Це стало можливим після поразки «Базеля» від ПАОКа

«Динамо» отримає статус «сіяних», якщо пройде «Славію» в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Це стало можливим після вильоту «Базеля» від ПАОКа у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Швейцарський клуб знаходився вище «Динамо» в клубному рейтингу коефіцієнтів УЄФА, тому переможець зустрічі «Динамо» - «Славія» отримає вищий номер посіву.

Переможець пари буде «сіяним» разом з найсильнішим у матчах «Бенфіки» і «Фенербахче».

У парах «несіяних» зіграють «Стандард» - «Аякс» і ПАОК - «Спартак» Москва.

Перші матчі пройдуть 7 і 8 серпня, матчі-відповіді - 14 серпня.

Жеребкування відбудеться 6 серпня.

Джерело: ua.tribuna.com