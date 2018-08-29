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    «Динамо» буде в першому кошику під час жеребкування Ліги Європи

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    «Динамо» буде в першому кошику під час жеребкування Ліги Європи

    Жеребкування відбудеться у четвер, 31 серпня

    «Динамо» після вильоту з Ліги чемпіонів від «Аякса» (1:3 за сумою двох матчів) напряму потрапило в груповий етап Ліги Європи.

    Рейтинг киян в таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволить їм бути в першому кошику під час жеребкування Ліги Європи.

    Точно відомо, що разом з «Динамо» в першому кошику будуть «Арсенал», «Челсі», «Баєр» і «Вільярреал».

    У першому або другому також можуть виявитися «Андерлехт», «Лаціо», «Спортинг», «Марсель» і «Мілан».

    «Ворскла» може бути або в третьому, або в четвертому кошику.

    Жеребкування відбудеться у четвер, 31 серпня. Початок - 14.00.

    Джерело: Tribuna.com

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