«Динамо» буде в першому кошику під час жеребкування Ліги Європи



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Жеребкування відбудеться у четвер, 31 серпня

«Динамо» після вильоту з Ліги чемпіонів від «Аякса» (1:3 за сумою двох матчів) напряму потрапило в груповий етап Ліги Європи.

Рейтинг киян в таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволить їм бути в першому кошику під час жеребкування Ліги Європи.

Точно відомо, що разом з «Динамо» в першому кошику будуть «Арсенал», «Челсі», «Баєр» і «Вільярреал».

У першому або другому також можуть виявитися «Андерлехт», «Лаціо», «Спортинг», «Марсель» і «Мілан».

«Ворскла» може бути або в третьому, або в четвертому кошику.

Жеребкування відбудеться у четвер, 31 серпня. Початок - 14.00.

Джерело: Tribuna.com