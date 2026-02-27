Головна Спорт Новини
«Динамо» – «Епіцентр». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ

Антон Федорців
Антон Федорців
Команди зустрічалися лише одного разу
фото: ФК «Динамо»

Чемпіон України проекзаменує дебютанта сезону в другому поєдинку після зимової паузи

У п'ятницю, 27 лютого, у столиці київське «Динамо» прийме «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського в рамках 18-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Епіцентр»

Лідером протистояння на 9:55 27 лютого 2026 року визначено столичний гранд. На перемогу «біло-синіх» закладено невисокий коефіцієнт 1,27. Імовірність сенсаційного успіху подолян оцінено балом 11,42. Не надто вірять фахівці в потенційну нічию – на неї виставлено кеф 6,36. Такі цифри запропонував GGBET.

Довести, що ризик – справа благородна – можна з подвійним варіантом нічиєї або перемоги «Епіцентру». На несподіваний розвиток подій закладено привабливий коефіцієнт 3,77. Любителі відкритого футболу розглянуть ідею конкретного результату. Наприклад, на впевнену перемогу «Динамо» з рахунком 3:0 виставлено коефіцієнт 7,11.

Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Передматчевий стан команд

Суперники по-різному провели перший після зимової паузи тур. «Динамо» на домашній арені здобуло непросту перемогу над львівським «Рухом». Єдиний м'яч у поєдинку оформив форвард Матвій Пономаренко. Тим часом «Епіцентр» зазнав домашньої поразки (0:2) від лідера першості. Черкаський ЛНЗ забив подолянам по м'ячу до та після перерви.

Команди перебувають на протилежних полюсах турнірної таблиці. «Біло-сині» йдуть на четвертій сходинці, маючи в активі 29 очок. Натомість «Епіцентр» набрав 14 пунктів. Наразі дебютант УПЛ посідає 14-те місце в національній першості. Зону прямого вильоту подоляни випереджають усього на три залікових бали.

Історія очних зустрічей

Протистояння команд розпочало відлік лише в серпні торік. Тоді шляхи «Динамо» та новачка УПЛ перетнулися в 3-му турі. Матч у Тернополі обернувся впевненою перемогою столичного гранда (4:1). Найбільше до перемоги доклався півзахисник Микола Михайленко. Він оформив гол і асистував Едуардо Герреро. Єдиний м'яч у складі «Епіцентру» забив хавбек Олександр Климець.

Де дивитися матч «Динамо» – «Епіцентр»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Домашні матчі також наживо транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 13:00 за київським часом.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Епіцентр» (Дунаївці)

