Збірна Росії з футболу зіграє з командою, яка не входить до топ-130 рейтингу ФІФА
Збірна Нікарагуа займає 131 місце в рейтингу ФІФА, росіяни перебувають на 36-й позиції
Збірна Росії з футболу проведе товариську зустріч із командою Нікарагуа. Про це інформує «Главком».
Матч пройде 27 березня 2026 року у Краснодарі.
Збірна Нікарагуа займає 131 місце в рейтингу ФІФА, росіяни перебувають на 36-й позиції. Команда жодного разу не кваліфікувалася на Чемпіонат світу. Найкращим результатом збірної Нікарагуа на Золотому кубку КОНКАКАФ є шосте місце на турнірі 1967 року.
З 2022 року російські клуби та збірні відсторонені від турнірів ФІФА та УЄФА через агресію РФ проти України.
У зв'язку з цим збірна Росії не змогла взяти участь у стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу в Катарі (2022 рік), пропустила чемпіонат Європи в Німеччині (2024 рік) і не виступила у кваліфікації на світову першість 2026 року, яка пройде у США, Канаді та Мексиці.
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
- Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Коментарі — 0