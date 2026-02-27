Головна Спорт Новини
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027
Українська та іспанська команда добре знають одна одну по іграх у минулих кваліфікаціях до Чемпіонату світу
фото: Федерація баскетболу України

Розповідаємо про матч, який виведе одну з команд в одноосібні лідери групи

 

27 лютого 2026 року, на стадіоні Xiaomi Arena в Ризі чоловіча збірна України з баскетболу проведе номінально домашній поєдинок відбору на Чемпіонат світу 2027 проти команди Іспанії. Про це повідомляє «Главком»

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Іспанія

Іспанія має більший шанс на перемогу, переконані букмекери GGBET. На позитивний результат суперників збірної України коефіцієнт сягає 1,37 станом 00:10 27 лютого 2026 року. А ось успіх синьо-жовтих закладено 2,78. На нічию та потенційний овертайм запропоновано 15,72.

Передматчева ситуація команд

І Україна, і Іспанія підходять до очних зустрічей з рекордом 2:0. «Ла Роха» почала відбіркову кампанію не зовсім гладко: іспанці провели непростий поєдинок проти Данії, у якому все ж зуміли перемогти з різницею «+10». Їхня наступна вікторія була розгромною і завершилася з гандикапом «+29», хоча збірна Грузії провела доволі конкурентні перші десять хвилин, у які вела з рахунком «+2» для себе.

Українська команда також провела матчі проти згаданих вище двох команд. Поєдинок з Грузією склався аналогічно: кавказці були попереду після першої чверті, маючи солідні «+8», які в підсумку не зуміли втримати і в підсумку програли «-13». З данцями гравці української команди могли мати перевагу і в понад 20 очок, але кілька невдалих рішень у заключні хвилини і втрата концентрації зменшили перевагу до 17 очок. 

Щодо складу команд, то іспанці не дорахуються майже всіх своїх лідерів, які грають в Євролізі: йдеться про Хуана та Віллі Ернангомесів, Даріо Брізуелу, Жоеля Парру, Усман Гарубу та Лоренцо Брауна. Тим не менше, одну з основних загроз становитиме розігрувальник Хаіме Фернандес, який має гарний дальній кидок. З боку української команди суттєвою втратою стала травма Іссуфа Санона за кілька днів до виїзду до збірної, а також невиклик у склад Артема Ковальова та Олексія Леня, останній з яких не виключає можливість зіграти за збірну найближчим часом. Натомість вперше з Євробаскета-2022 за Україну зіграє Дмитро Скапінцев, який наразі грає в Єврокубку за ізраїльський «Хапоель». 

Збірна України з баскетболу. Передматчеве тренування перед грою з Іспанією

Історія особистих зустрічей 

Українська та іспанська команда загалом у своїй історії зустрічалися шість разів. Парадоксальним є те, що чотири останні протистояння відбулися в двох поспіль відбіркових циклах на світову першість. Під час кваліфікації на турнір 2019 року Україна впевнено виграла вдома з рахунком 76:65, але на виїзді у конкурентному матчі поступилася 68:72. А у минулій відбірковій кампанії команда Айнарса Багатскіса грала в умовах повномасштабного вторгнення: 24 лютого 2022 року синьо-жовті все ж вийшли на матч попри важку ситуацію, програвши 74:88. Наступний домашній матч для української команди відбувся вже в Ризі, де збірна базується і зараз, і тоді команді не вистачило однієї влучної атаки для перемоги (гравці поступилися з рахунком 76:77). 

Де дивитися матч Україна – Іспанія?

Офіційним транслятором матчів збірної України є Суспільне, яке покаже і домашню гру в Ризі. Також переглянути поєдинок можна буде на Київстар ТБ. 

Нагадаємо, що гравець збірної України з баскетболу налаштований на матч з Іспанією, про що зазначив на прес-конференції перед поєдинком. 

Теги: чемпіонат світу Збірна України баскетбол

