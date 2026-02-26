Головна Спорт Новини
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
фото: Reuters

Етап Кубка світу зі стрибків у воду у Мексиці мав відбутися з 5 по 8 березня 

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) ухвалила рішення скасувати другий етап Кубка світу зі стрибків у воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу World Aquatics.

Етап Кубка світу зі стрибків у воду мав відбутися з 5 по 8 березня у Мексиці.

«Це стало результатом ретельної оцінки ризиків ситуації у Сапопані та штаті Халіско, під час якої було уважно проаналізовано поточний рівень громадської безпеки. Безпека всіх учасників змагань World Aquatics залишається нашим головним пріоритетом», – йдеться у заяві пресслужби World Aquatics.

Кваліфікацію на суперфінал Кубка світу зі стрибків у воду в Пекіні буде проведено за результатами етапу в Монреалі. Він пройде з 26 лютого до 2 березня 2026 року.

Нагадаємо, у Мексиці розпочалися масові заворушення після того, як під час спецоперації військові ліквідували Немесіо Осегеру Сервантеса, відомого як Ель Менчо – лідера одного з найпотужніших наркокартелів країни.

Осегеру було вбито 22 лютого у місті Тапальпа в штаті Халіско – регіоні, де базувався картель «Нове покоління Халіско» (CJNG). Додаткову інформацію для проведення операції, за повідомленням посольства Мексики у Вашингтоні, надали Сполучені Штати.

Після ліквідації наркобарона в низці штатів країни спалахнули безлади. За даними джерел, щонайменше у п’яти регіонах почалися підпали автомобілів, блокування доріг та зіткнення з силовиками – це тактика, яку часто використовують картелі у відповідь на операції влади. У штаті Халіско було запроваджено режим надзвичайного стану, а мешканців окремих районів закликали залишатися в укриттях.

Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію
