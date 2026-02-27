Головна Спорт Новини
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА
У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв вже у 47 матчах
фото: Reuters

Михайлюк набрав 14 очок, ставши третім за результативністю в команді

Українець Святослав Михайлюк став одним з кращих гравців «Юти» в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Нью-Орлеана». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Юта» програла «Нью-Орлеану» – 118:129.

Михайлюк вийшов з лави для запасних, відіграв 15 хвилин, за які набрав 14 очок (1/3 двоочкові, 4/7 триочкові), ставши третім за результативністю в команді. Також в його активі 2 підбирання і 3 передачі без фолів чи втрат.

У цьому сезоні Михайлюк зіграв вже у 47 матчах, граючи в середньому 23.3 хвилини, набираючи 9.0 очка, 2.5 підбирання та 1.9 передачі.

У Євролізі «Реал» впевнено дома обіграв «Баварію» 93:70. Олексій Лень провів на майданчику майже 12 хвилин, набрав 4 очка (2/4 двоочкові), зробив 3 підбирання, 1 передачу, 1 блок при 2 втратах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Святослав Михайлюк НБА баскетбол

