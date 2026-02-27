Адвокат Гераскевича назвав причини, чому Бубка має бути позбавлений звання Герой України

Пронін: Бубка ніколи не залишиться великим українцем

Колишній виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики, юрист та адвокат українського скелетоніста Владислава Гераскевича Євген Пронін назвав причин, через які, на його думку, член МОК Сергій Бубка має бути позбавлений звання Герой України. Про це повідомляє «Главком».

Заява Євгена Проніна

«Сергій Бубка завжди залишиться світовим рекордсменом і великим легкоатлетом. Але він ніколи не залишиться великим українцем.

1. Сергій Бубка, будучи одним із найвідоміших українців та найвпливовіших в світі спорту функціонерів, півтора тижня з початку повномасштабного вторгнення грав в мовчанку і відмовлявся висловитись, називав війну «бідою», жодного разу не сказав, що на нас напала Росія. І це з урахуванням того, що сам він виїхав з України ще 28 лютого.

2. Попри повномасштабну війну та ізоляцію російського спорту, Сергій Бубка очолив в 2022 році International Masters Games Association – структуру, визнану МОК, яка на World Masters Games надала представникам РФ право виступати під своїм прапором, просувати свою пропаганду, ставши платформою для публічної присутності й поширення наративів під виглядом «спорту поза політикою».

3. Особистий показовий досвід. Поки я очолював ФЛАУ та мав особисту претензію до Бубки через мовчазну позицію і висловив її йому, Сергій Бубка жодного разу за 2022 рік не підійшов до наших спортсменів на міжнародних змаганнях, не підтримав їх, не запитав що їм потрібно та чим він може бути корисний, натомість, коли він зібрався «з силами» і в 2023 році насмілився це зробити, то вже наші спортсмени не пустили його на збори команди на ЧС в 2023 році.

4. З рішення CAS у справі CAS 2023/A/10093 прямо фіксується позиція МОК: у 2016 році НОК України під керівництвом Бубки в одній зі справ не висловлював жодних застережень щодо включення російським НОКом Криму та Севастополя до свого складу. Цей висновок ставить під серйозні питання ефективність реакції тодішнього керівництва НОК України на спроби так званої «спортивної інтеграції» окупованих територій і потребує чіткої публічної та інституційної оцінки.

5. Бубка , як почесний член МОК набрав в рота води у надгучному скандалі з незаконною дискваліфікацією Гераскевича, зате із задоволеним обличчям нагороджував золотом на ОІ росіянку Варфоломєєву, яка кітчилась світлинами з окупованого Криму та мапою із Запорізькою та Херсонською областями в складі РФ.

6. Брати Сергій та Василь Бубка на початку 2023 року перереєстрували фірму «Монблан» у російському реєстрі юросіб після вимоги РФ привести бізнес на окупованих територіях у відповідність до її законодавства.

У базах країни-агресора адресою знову зазначено Донецьк, власниками вказані Сергій і Василь Бубки, причому Василь також значиться директором. У травні 2023 року російський «Монблан» почав офіційно торгувати з окупаційними структурами: журналісти Bihus.Info виявили три контракти на постачання талонів на пальне (2000 л – майже 100 тис. руб., 11,5 тис. л – майже 669 тис. руб., 1200 л – 63 тис. руб.). Використати ці талони можна на щонайменше шести АЗС «Монблану» на тимчасово окупованих територіях (чотири в Донецьку, по одній у Макіївці та біля Волновахи).

Цього може бути мало для позбавлення ще одного члена Партії регіонів звання Героя України? Запитання риторичне», – написав Пронін у соцмережах.

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.