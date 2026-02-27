Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Адвокат Гераскевича назвав причини, чому Бубка має бути позбавлений звання Герой України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Адвокат Гераскевича назвав причини, чому Бубка має бути позбавлений звання Герой України
Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки
фото: УНІАН

Пронін: Бубка ніколи не залишиться великим українцем

Колишній виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики, юрист та адвокат українського скелетоніста Владислава Гераскевича Євген Пронін назвав причин, через які, на його думку, член МОК Сергій Бубка має бути позбавлений звання Герой України. Про це повідомляє «Главком».

Заява Євгена Проніна

«Сергій Бубка завжди залишиться світовим рекордсменом і великим легкоатлетом. Але він ніколи не залишиться великим українцем.

1. Сергій Бубка, будучи одним із найвідоміших українців та найвпливовіших в світі спорту функціонерів, півтора тижня з початку повномасштабного вторгнення грав в мовчанку і відмовлявся висловитись, називав війну «бідою», жодного разу не сказав, що на нас напала Росія. І це з урахуванням того, що сам він виїхав з України ще 28 лютого.

2. Попри повномасштабну війну та ізоляцію російського спорту, Сергій Бубка очолив в 2022 році International Masters Games Association – структуру, визнану МОК, яка на World Masters Games надала представникам РФ право виступати під своїм прапором, просувати свою пропаганду, ставши платформою для публічної присутності й поширення наративів під виглядом «спорту поза політикою».

3. Особистий показовий досвід. Поки я очолював ФЛАУ та мав особисту претензію до Бубки через мовчазну позицію і висловив її йому, Сергій Бубка жодного разу за 2022 рік не підійшов до наших спортсменів на міжнародних змаганнях, не підтримав їх, не запитав що їм потрібно та чим він може бути корисний, натомість, коли він зібрався «з силами» і в 2023 році насмілився це зробити, то вже наші спортсмени не пустили його на збори команди на ЧС в 2023 році.

4. З рішення CAS у справі CAS 2023/A/10093 прямо фіксується позиція МОК: у 2016 році НОК України під керівництвом Бубки в одній зі справ не висловлював жодних застережень щодо включення російським НОКом Криму та Севастополя до свого складу. Цей висновок ставить під серйозні питання ефективність реакції тодішнього керівництва НОК України на спроби так званої «спортивної інтеграції» окупованих територій і потребує чіткої публічної та інституційної оцінки.

5. Бубка , як почесний член МОК набрав в рота води у надгучному скандалі з незаконною дискваліфікацією Гераскевича, зате із задоволеним обличчям нагороджував золотом на ОІ росіянку Варфоломєєву, яка кітчилась світлинами з окупованого Криму та мапою із Запорізькою та Херсонською областями в складі РФ.

6. Брати Сергій та Василь Бубка на початку 2023 року перереєстрували фірму «Монблан» у російському реєстрі юросіб після вимоги РФ привести бізнес на окупованих територіях у відповідність до її законодавства.

У базах країни-агресора адресою знову зазначено Донецьк, власниками вказані Сергій і Василь Бубки, причому Василь також значиться директором. У травні 2023 року російський «Монблан» почав офіційно торгувати з окупаційними структурами: журналісти Bihus.Info виявили три контракти на постачання талонів на пальне (2000 л – майже 100 тис. руб., 11,5 тис. л – майже 669 тис. руб., 1200 л – 63 тис. руб.). Використати ці талони можна на щонайменше шести АЗС «Монблану» на тимчасово окупованих територіях (чотири в Донецьку, по одній у Макіївці та біля Волновахи).

Цього може бути мало для позбавлення ще одного члена Партії регіонів звання Героя України? Запитання риторичне», – написав Пронін у соцмережах.

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Читайте також:

Теги: Владислав Гераскевич Сергій Бубка Герой України спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
22 лютого, 17:17
Скелетоніст Владислав Гераскевич
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
21 лютого, 10:00
Зеленський назвав ганебним допуск росіян і білорусів до Паралімпіади-2026 під власними прапорами
«Ганебне рішення». Зеленський відреагував на допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026
18 лютого, 20:04
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
15 лютого, 12:26
МОК звинуватив Гераскевича у «надмірній підтримці України»
МОК звинуватив Гераскевича у «надмірній підтримці України»
13 лютого, 18:02
Прощання зі знищеним окупантом відбулося 8 лютого 2026 року у Нижньому Новгороді
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу
9 лютого, 09:35
Під час своєї кар'єри спортсмена Сапунов представляв і Україну, і Казахстан
Укранський триатлоніст Сапунов отримав «незвичну» дискваліфікацію: деталі скандалу
5 лютого, 02:36
Фристайліст Котовський та скелетоніст Клименко – найкращі спортсмени січня за версією НОК України
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
4 лютого, 14:16
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Сабате планував поміняти музику через проблеми з авторськими правам
Компанія Universal дозволила фігуристу з Іспанії виступати під музику з «Міньйонів» на Олімпіаді
3 лютого, 14:24

Новини

Визначились потенційні суперники «Шахтаря» у Лізі конференцій: коли жеребкування
Визначились потенційні суперники «Шахтаря» у Лізі конференцій: коли жеребкування
Адвокат Гераскевича назвав причини, чому Бубка має бути позбавлений звання Герой України
Адвокат Гераскевича назвав причини, чому Бубка має бути позбавлений звання Герой України
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА
Збірна Росії з футболу зіграє з командою, яка не входить до топ-130 рейтингу ФІФА
Збірна Росії з футболу зіграє з командою, яка не входить до топ-130 рейтингу ФІФА
«Динамо» – «Епіцентр». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
«Динамо» – «Епіцентр». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці було скасовано через безпекову ситуацію

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua