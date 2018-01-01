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    «Динамо» і ПАОК проведуть вирішальні переговори по трансферу Хачеріді

    Греки пропонують «Динамо» 1,5 мільйона євро
    Київське «Динамо»і грецький ПАОК проведуть вирішальні переговори щодо переходу українського захисника Євгена Хачеріді. Раніше повідомлялося, що греки пропонують «Динамо» 1,5 мільйона євро, в той час, як кияни хочуть виручити за Євгена в два рази більше. Якщо клуби не зможуть домовитися, то ПАОК зробить спробу підписати
    • Сьогодні, 15:21
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    Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо
    Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо

    Греки пропонують «Динамо» 1,5 мільйона євро

    Київське «Динамо»і грецький ПАОК проведуть вирішальні переговори щодо переходу українського захисника Євгена Хачеріді.

    Раніше повідомлялося, що греки пропонують «Динамо» 1,5 мільйона євро, в той час, як кияни хочуть виручити за Євгена в два рази більше.

    Якщо клуби не зможуть домовитися, то ПАОК зробить спробу підписати захисника влітку безкоштовно. Контракт Хачеріді з «Динамо» завершується після закінчення сезону, повідомляє To10.gr

    На даний момент українець разом з командою готується до весняної частини сезону в Марбельї.

    Раніше кияни втратили Домагоя Віду, який перейшов в «Бешикташ».

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