«Динамо» і ПАОК проведуть вирішальні переговори по трансферу Хачеріді
- Сьогодні, 15:21
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Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо
Греки пропонують «Динамо» 1,5 мільйона євро
Київське «Динамо»і грецький ПАОК проведуть вирішальні переговори щодо переходу українського захисника Євгена Хачеріді.
Раніше повідомлялося, що греки пропонують «Динамо» 1,5 мільйона євро, в той час, як кияни хочуть виручити за Євгена в два рази більше.
Якщо клуби не зможуть домовитися, то ПАОК зробить спробу підписати захисника влітку безкоштовно. Контракт Хачеріді з «Динамо» завершується після закінчення сезону, повідомляє To10.gr
На даний момент українець разом з командою готується до весняної частини сезону в Марбельї.
Раніше кияни втратили Домагоя Віду, який перейшов в «Бешикташ».