«Барселона» – «ПСЖ», «Реал» – «Аталанта» та інші: відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Протистояння «ПСЖ» та «Барселони» - одне з найцікавіших на стартовій стадії плей-оф

«Аталанті» Руслана Маліновського доведеться зіграти з мадридським грандом

У понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Чемпіонів.

У жеребкуванні брали участь вісім переможців груп, що були «сіяними», та вісім команд, які посіли другі місця. Сіяні команди проведуть матчі у відповідь на своєму полі.

В 1/8 фіналу не могли зустрітися клуби з однієї асоціації та клуби, які грали в одній групі.

«Боруссія» М (Німеччина) – «Манчестер Сіті» (Англія)

«Лаціо» (Італія) – «Баварія» (Німеччина)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Челсі» (Англія)

«РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Ліверпуль» (Англія)

«Порту» (Португалія) – «Ювентус» (Італія)

«Барселона» (Іспанія) – «ПСЖ» (Франція)

«Севілья» (Іспанія) – «Боруссія» Д (Німеччина)

«Аталанта» (Італія) – «Реал» (Іспанія)

Перші матчі 1/8 фіналу мають відбутися 16, 17, 23 і 24 лютого, матчі-відповіді – 9, 10, 16 і 17 березня. Початок ігор – о 22:00 за київським часом.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 19 березня.