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    «Барселона» – «ПСЖ», «Реал» – «Аталанта» та інші: відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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    <div class="alt">Протистояння&nbsp;&laquo;ПСЖ&raquo; та &laquo;Барселони&raquo; - одне з найцікавіших на стартовій стадії плей-оф</div> <div></div> - «Барселона» – «ПСЖ», «Реал» – «Аталанта» та інші: відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
    Протистояння «ПСЖ» та «Барселони» - одне з найцікавіших на стартовій стадії плей-оф

    «Аталанті» Руслана Маліновського доведеться зіграти з мадридським грандом

    У понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Чемпіонів.

    У жеребкуванні брали участь вісім переможців груп, що були «сіяними», та вісім команд, які посіли другі місця. Сіяні команди проведуть матчі у відповідь на своєму полі.

    В 1/8 фіналу не могли зустрітися клуби з однієї асоціації та клуби, які грали в одній групі.

    «Боруссія» М (Німеччина) – «Манчестер Сіті» (Англія)
    «Лаціо» (Італія) – «Баварія» (Німеччина)
    «Атлетіко» (Іспанія) – «Челсі» (Англія)
    «РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Ліверпуль» (Англія)
    «Порту» (Португалія) – «Ювентус» (Італія)
    «Барселона» (Іспанія) – «ПСЖ» (Франція)
    «Севілья» (Іспанія) – «Боруссія» Д (Німеччина)
    «Аталанта» (Італія) – «Реал» (Іспанія)

    Перші матчі 1/8 фіналу мають відбутися 16, 17, 23 і 24 лютого, матчі-відповіді – 9, 10, 16 і 17 березня. Початок ігор – о 22:00 за київським часом.

    Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 19 березня.

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга чемпіонів Руслан Маліновський
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