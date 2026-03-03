«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України

Столичний гранд зустрінеться з представником Першої ліги в чвертьфіналі національного турніру

У вівторок, 3 березня, київське «Динамо» прийме «Інгулець» з Петрова в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Інгулець»

На 10:30 3 березня переконливішими виглядають шанси киян, вважають фахівці GGBET. На перемогу «Динамо» закладено коефіцієнт 1,02. На ймовірну нічию виставлено кеф 19,06. Тим часом на потенційну звитягу «козаків» запропоновано бал 61,71. На путівку в наступний раунд «Інгульця» закладено коефіцієнт 17,9. Тотал менше 1,5 запропоновано з балом 9,27.

Передматчевий стан команд

«Біло-сині» після зимової паузи встигли зіграти два поєдинки Прем'єр-ліги. Якщо львівський «Рух» підопічні Ігоря Костюка ледве дотиснули (1:0), то кам'янець-подільський «Епіцентр» гранд розгромив (4:0). Головним двигуном перемог став форвард Матвій Пономаренко, який оформив три голи.

Натомість «козаки» не мали офіційних матчів із кінця листопада. Змагання в Першій лізі відновляться аж у другій половині березня. Наразі команда Василя Кобіна готується до відновлення сезону через спаринги. Окрім того, петровці втратили низку провідних футболістів (Жовтенко, Пятов, Сад, Волохатий, Фарасєєнко).

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд востаннє перетиналися у минулому сезоні Прем'єр-ліги. Тоді «Динамо» оформило дві розгромні перемоги. Зокрема, вдома «біло-сині» забили п'ять м'ячів петровцям (5:2). Солював у тому поєдинку хавбек киян Шапаренко (дубль і асист).

На цей момент у протистоянні відбулося сім матчів між командами. «Динамо» здобуло п'ять перемог, зокрема три розгромні. Натомість «Інгулець» в сезоні 2022/23 оформив сенсацію в Києві, завдавши «біло-синім» поразки (2:0). Натомість влітку 2021 року «козаки» зуміли відібрати очки в «Динамо» (1:1).

Де дивитися матч «Динамо» – «Інгулець»

Наживо поєдинок покаже телеканал «2+2». Він доступний у цифровому мовленні T2, на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах у різних регіонах України. Трансляція зустрічі розпочнеться о 18:00 за київським часом.