Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України
«Біло-сині» підходять фаворитом до протистояння
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд зустрінеться з представником Першої ліги в чвертьфіналі національного турніру

У вівторок, 3 березня, київське «Динамо» прийме «Інгулець» з Петрова в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Інгулець»

На 10:30 3 березня переконливішими виглядають шанси киян, вважають фахівці GGBET. На перемогу «Динамо» закладено коефіцієнт 1,02. На ймовірну нічию виставлено кеф 19,06. Тим часом на потенційну звитягу «козаків» запропоновано бал 61,71. На путівку в наступний раунд «Інгульця» закладено коефіцієнт 17,9. Тотал менше 1,5 запропоновано з балом 9,27.

Передматчевий стан команд

«Біло-сині» після зимової паузи встигли зіграти два поєдинки Прем'єр-ліги. Якщо львівський «Рух» підопічні Ігоря Костюка ледве дотиснули (1:0), то кам'янець-подільський «Епіцентр» гранд розгромив (4:0). Головним двигуном перемог став форвард Матвій Пономаренко, який оформив три голи.

Натомість «козаки» не мали офіційних матчів із кінця листопада. Змагання в Першій лізі відновляться аж у другій половині березня. Наразі команда Василя Кобіна готується до відновлення сезону через спаринги. Окрім того, петровці втратили низку провідних футболістів (Жовтенко, Пятов, Сад, Волохатий, Фарасєєнко).

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд востаннє перетиналися у минулому сезоні Прем'єр-ліги. Тоді «Динамо» оформило дві розгромні перемоги. Зокрема, вдома «біло-сині» забили п'ять м'ячів петровцям (5:2). Солював у тому поєдинку хавбек киян Шапаренко (дубль і асист).

На цей момент у протистоянні відбулося сім матчів між командами. «Динамо» здобуло п'ять перемог, зокрема три розгромні. Натомість «Інгулець» в сезоні 2022/23 оформив сенсацію в Києві, завдавши «біло-синім» поразки (2:0). Натомість влітку 2021 року «козаки» зуміли відібрати очки в «Динамо» (1:1).

Де дивитися матч «Динамо» – «Інгулець»

Наживо поєдинок покаже телеканал «2+2». Він доступний у цифровому мовленні T2, на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах у різних регіонах України. Трансляція зустрічі розпочнеться о 18:00 за київським часом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Інгулець»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Біло-сині» оформили розгром аутсайдера
«Динамо» оформило впевнену перемогу над «Епіцентром» в УПЛ
27 лютого, 14:53
«Гірники» оформили непросту звитягу
«Шахтар» ледве дотиснув «Верес» у Прем'єр-лізі
27 лютого, 23:00
Андрій Ярмоленко невдовзі може переписати історію Прем'єр-ліги
Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів
27 лютого, 22:00
«Поліські вовки» в гарному настрої поїдуть додому
«Полісся» здолало ЛНЗ у центральному матчі туру Прем'єр-ліги
28 лютого, 15:47
Харків'яни під завісу поєдинку вирвали три очки
«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
28 лютого, 17:29
Андрій Коваленко пояснив рішення бригади арбітрів
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України
28 лютого, 18:10

Новини

Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді
Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді
Чи піде Усик у політику? Відповідь чемпіона світу з боксу
Чи піде Усик у політику? Відповідь чемпіона світу з боксу
«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України
«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України
Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту
Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики
Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу
Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну