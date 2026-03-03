Головна Спорт Новини
Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У майці національної збірної Пустовий провів 58 матчів (6-й показник в історії)
фото: ФБУ

Артем Пустовий свою першу гру за збірну України зіграв у 2013 році

Капітан чоловічої збірної України з баскетболу Артем Пустовий оголосив про завершення кар’єри у національній команді. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Про своє рішення Артем повідомив на післяматчевій пресконференції після матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2027, який Україна програла Іспанії. В цьому матчі Пустовий відіграв 15 хвилин, набрав 3 очка, зібрав 4 підбирання та зробив 1 перехоплення.

«Я хочу оголосити – це моє останнє вікно з національною командою. Я відчуваю, що час настав. Я хочу подякувати тренерам, з якими я працював, всім гравцям. Я грав з багатьма баскетболістами, які нині вже не представляють збірну, і хто досі тут. Я хочу сказати дякую, нехай щастить у майбутньому», – заявив Артем Пустовий.

Дебютував в національній збірній Артем Пустовий на Євробаскеті-2013 в матчі проти Великобританії 9 вересня 2013 року.

В майці національної збірної він провів 58 матчів (6-й показник в історії), набрав 425 очок (9-й результат), та зібрав 182 підбирання (10-й результат).

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

