Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту
Володимир Поперешнюк зробив заяву про Міністерство молоді та спорту України
колаж: glavcom.ua

Поперешнюк: Всі гроші сьогодні мають йти на зброю та військовим

Співвласник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту, аргументуючи це неефективністю бюджетних витрат у період війни. За його словами, цьогоріч на відомство у держбюджеті передбачено майже 7 млрд грн, тоді як, на його переконання, ці кошти доцільніше спрямувати на потреби оборони та підтримку військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Цьогорічний бюджет міністерства молоді та спорту склав майже 7 мільярдів. Як платник податків, який минулоріч сплатив 16 мільярдів, я проти того, щоб половина з них йшла на роботу міністерства. По-перше, грошей в бюджеті не вистачає, кредитори вимагають підвищувати податки, що буде гальмувати економіку. По-друге, всі гроші сьогодні мають йти на зброю та військовим. І головне, на мою думку, – держава не має займатися цієї діяльністю», – наголосив Поперешнюк.

Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту фото 1

Бізнесмен зазначив, що люди успішно інвестують десятки мільярдів гривень у спорт і власну фізичну форму без жодних державних програм, підтримки чи бюджетного фінансування. Також, за його словами, для професійних спортсменів існує інститут спонсорства, меценатства, маркетингу та промоутерства.

«Хлопці та дівчата, які перемагають на світових аренах, прославляють Україну, такі як Світоліна, Усик, Кличко, Шевченко, не потребують державної підтримки, вони навпаки, самі гарно заробляють. Кожний спортсмен інвестує у своє спортивне та фінансове майбутнє і сам відповідальний за свої успіхи. Знову ж, немає потреби оподатковувати українців, щоб хтось робив собі спортивну карʼєру. Та якщо українці хочуть скидуватися донатами на Олімпіаду та наших спортсменів, я залюбки це підтримаю!», – йдеться у дописі.

Пост бізнесмена спричинив активне обговорення в соцмережах – під дописом з’явилося чимало коментарів із підтримкою та критикою його позиції.

Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту фото 2
Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту фото 3
Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту фото 4

До слова, раніше Кабінет міністрів України затвердив зміни до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу. Документ спрямований на те, щоб зробити діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл більш гнучкою, відповідною до реальних потреб громад та викликів сьогодення.

Читайте також:

Теги: Нова пошта Міністерство молоді і спорту України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Бідний заявив, що українські посадовці бойкотуватимуть Паралімпіаду через символіку Росії
18 лютого, 15:14
Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала «Нова пошта»
«Нова пошта» запрацювала у США
18 лютого, 12:28
У середньому заява на реєстрацію опрацьовується протягом 48 годин
Українці можуть верифікувати Starlink у відділенні «Нової пошти» та «Укрпошти»
17 лютого, 16:07
Позбавити Сергія Бубку звання Героя України закликав Владислав Гераскевич
«Отямтесь люди!» Дружина Усика стала на захист Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України
27 лютого, 18:02
Бренде заявив, що ухвалив таке рішення після ретельного розгляду
Глава Всесвітнього економічного форуму йде з посади через скандал з файлами Епштейна
26 лютого, 15:01
Детективи припускають, що спрощений контроль на летовищах дозволяв перевозити неповнолітніх дівчат без належної перевірки документів
Справа Епштейна: у Лондоні розслідують використання приватних аеродромів для секс-трафіку
20 лютого, 19:01

Новини

Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту
Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики
Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу
Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу
«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до Чемпіонату світу
«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до Чемпіонату світу
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua