Співвласник «Нової пошти» запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту

Поперешнюк: Всі гроші сьогодні мають йти на зброю та військовим

Співвласник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк запропонував ліквідувати Міністерство молоді та спорту, аргументуючи це неефективністю бюджетних витрат у період війни. За його словами, цьогоріч на відомство у держбюджеті передбачено майже 7 млрд грн, тоді як, на його переконання, ці кошти доцільніше спрямувати на потреби оборони та підтримку військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Цьогорічний бюджет міністерства молоді та спорту склав майже 7 мільярдів. Як платник податків, який минулоріч сплатив 16 мільярдів, я проти того, щоб половина з них йшла на роботу міністерства. По-перше, грошей в бюджеті не вистачає, кредитори вимагають підвищувати податки, що буде гальмувати економіку. По-друге, всі гроші сьогодні мають йти на зброю та військовим. І головне, на мою думку, – держава не має займатися цієї діяльністю», – наголосив Поперешнюк.

Бізнесмен зазначив, що люди успішно інвестують десятки мільярдів гривень у спорт і власну фізичну форму без жодних державних програм, підтримки чи бюджетного фінансування. Також, за його словами, для професійних спортсменів існує інститут спонсорства, меценатства, маркетингу та промоутерства.

«Хлопці та дівчата, які перемагають на світових аренах, прославляють Україну, такі як Світоліна, Усик, Кличко, Шевченко, не потребують державної підтримки, вони навпаки, самі гарно заробляють. Кожний спортсмен інвестує у своє спортивне та фінансове майбутнє і сам відповідальний за свої успіхи. Знову ж, немає потреби оподатковувати українців, щоб хтось робив собі спортивну карʼєру. Та якщо українці хочуть скидуватися донатами на Олімпіаду та наших спортсменів, я залюбки це підтримаю!», – йдеться у дописі.

Пост бізнесмена спричинив активне обговорення в соцмережах – під дописом з’явилося чимало коментарів із підтримкою та критикою його позиції.

До слова, раніше Кабінет міністрів України затвердив зміни до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу. Документ спрямований на те, щоб зробити діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл більш гнучкою, відповідною до реальних потреб громад та викликів сьогодення.