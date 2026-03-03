Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк набрав 15 очок у грі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк набрав 15 очок у грі НБА
У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв у 48 матчах
фото: Reuters

Михайлюк зіграв 26 хвилин за «Юту» в матчі проти «Денвера»

Святослав Михайлюк і Максим Шульга зіграли цієї ночі за свої клуби у регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк зіграв 26 хвилин за «Юту» в матчі проти «Денвера», в якому його команда програла 125:128. Український захисник набрав 15 очок (1/2 двоочкові, 4/8 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі.

У цьому сезоні Михайлюк зіграв у 48 матчах, граючи в середньому 23.4 хвилини, набираючи 9.1 очка, 2.5 підбирання та 1.9 передачі.

Макс Шульга зіграв другий матч за «Бостон» в НБА, вийшовши на дві хвилини в матчі проти «Мілвоки», який його команда виграла 108:81. За зіграний час Шульга не виконав жодного кидка, зробив 1 фол.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол Святослав Михайлюк Максим Шульга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У майці національної збірної Пустовий провів 58 матчів (6-й показник в історії)
Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді
Сьогодні, 11:20
У регулярному сезоні Шульга зіграв вже 23 матчі
Шульга зупинився за крок від дабл-даблу у грі G-ліги
Вчора, 13:16
У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Вчора, 10:15
Українська та іспанська команда добре знають одна одну по іграх у минулих кваліфікаціях до Чемпіонату світу
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Реклама
27 лютого, 09:48
Ковляр провів на майданчику 34 хвилини, набрав 12 очок, віддав 6 передач
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії
20 лютого, 13:08
Іспанія розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.
Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
18 лютого, 12:29
У чвертьфіналі команда Ковляра здолала «Ловчен» Цетинє 99:77
Ковляр набрав дев'ять очок в матчі Кубка Чорногорії з баскетболу
18 лютого, 11:47
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 44 матчах
Михайлюк набрав 14 очок у грі НБА
6 лютого, 10:48
Грималюк за 28 хвилин набрала 15 очок, зробила 1 підбирання, 4 перехоплення
Грималюк набрала 15 очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
5 лютого, 14:38

Новини

Війна в Ірані. Лавров поскаржився на відсутність санкцій МОК проти США та Ізраїлю
Війна в Ірані. Лавров поскаржився на відсутність санкцій МОК проти США та Ізраїлю
Одіозний президент пообіцяв «божевільні преміальні» за перемогу над «Динамо»
Одіозний президент пообіцяв «божевільні преміальні» за перемогу над «Динамо»
Розлючені фанати «Реала» знайшли винного в невдачах команди
Розлючені фанати «Реала» знайшли винного в невдачах команди
Михайлюк набрав 15 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 15 очок у грі НБА
Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді
Капітан збірної України з баскетболу оголосив про завершення кар’єри у національній команді
Чи піде Усик у політику? Відповідь чемпіона світу з боксу
Чи піде Усик у політику? Відповідь чемпіона світу з боксу

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua