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    «Динамо» має намір взимку запросити 36-річного Ротаня?

    Окрім того, повідомляється про можливий перехід ще одного футболіста збірної України
    Півзахисник чеської «Славії» та збірної України Руслан Ротань може продовжити кар'єру у київському «Динамо». Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Ігор Бурбас. «Динамо» може підписати відразу двох збірників, але ім'я другого футболіста джерело на вказало. «Динамо» найближчими днями може
    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка
    Руслан Ротань
    Руслан Ротань

    Окрім того, повідомляється про можливий перехід ще одного футболіста збірної України

    Півзахисник чеської «Славії» та збірної України Руслан Ротань може продовжити кар'єру у київському «Динамо».

    Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Ігор Бурбас.

    «Динамо» може підписати відразу двох збірників, але ім'я другого футболіста джерело на вказало.

    «Динамо» найближчими днями може поповнити склад двома збірниками. Один з них – Руслан Ротань – покликаний допомогти у вирішенні завдань на другу половину сезону. Кияни всерйоз розглядають варіант такого камбеку. Тепер – слово за «Славією», - написав він.

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    Нагадаємо, Ротань виступав за «Дніпро» з 1999 до 2005 року, коли перейшов у «Динамо». У Києві хавбек виступав до 2008 року, після чого повернувся у дніпровський клуб.

    У 2017 році Руслан вдруге залишив «Дніпро» та перейшов у «Славію», за яку провів 14 поєдинків.

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