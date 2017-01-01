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    Один з лідерів оборони «Динамо» відмовляється продовжувати угоду з клубом

    Євгена Хачеріді, очевидно, не все влаштовує у київському клубі
    Захисник збірної України та «Динамо» Євген Хачеріді не збирається продовжувати контракт з київським клубом. Він має намір піти після закінчення угоди, яка діє до 30 червня 2018 року, стверджує FootBoom. 30-річний захисник під керівництвом Олександра Хацкевича є гравцем основного складу, і зараз складно уявити «Динамо» без
    • 21 Грудня, 13:49
    • Розсилка
    Євген Хачеріді
    Євген Хачеріді

    Євгена Хачеріді, очевидно, не все влаштовує у київському клубі

    Захисник збірної України та «Динамо» Євген Хачеріді не збирається продовжувати контракт з київським клубом.

    Він має намір піти після закінчення угоди, яка діє до 30 червня 2018 року, стверджує FootBoom.

    30-річний захисник під керівництвом Олександра Хацкевича є гравцем основного складу, і зараз складно уявити «Динамо» без Хачеріді. Тим більше, що київський клуб втратив ще одного ключового захисника – Домагоя Віду, якого тепер намагається вмовити відмовитися від переходу у «Бешикташ» і підписати новий контракт з «Динамо».

    Можливо, що це пов'язано саме з тим, що Хачеріді залишить київський клуб влітку.

    Раніше з'явилася інформація про те, що «Галатасарай» хоче запросити Євгена після закінчення контракту.

    Сам Хачеріді, за відомостями турецьких ЗМІ, хоче змінити обстановку та готовий переїхати у Стамбул.

    Нагадаємо, Хачеріді разом з гравцями «Динамо» намагався прорватися в суддівську кімнату після матчу чемпіонату з «Олександрією».

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