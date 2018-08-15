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    «Динамо» може підписати контракт із нападником збірної Кіпру

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    П'єрос Сотеріу - «Динамо» може підписати контракт із нападником збірної Кіпру
    П'єрос Сотеріу

    Гравець виступає за данський «Копенгаген»

    «Динамо» планує підписати нападника «Копенгагена» П'єроса Сотеріу.

    Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

    «Фактурний і забивний - це поки все, що можна сказати про нового кандидата на посилення атаки «Динамо». Але найбільший козир кіпріота Сотеріу - той, що він пройшов підготовку «Копенгагеном» - клубом, який не так давно подарував Києву нового лідера - Беньяміна Вербича», - написав Бурбас.

    Сотеріу - вихованець «Олімпіакоса» з Нікосії, за який провів 50 матчів і забив дев'ять голів і зробив один асист.

    Також виступав за АПОЕЛ (100 матчів, 40 голів, чотири гольові).

    Минулого літа перейшов в «Копенгаген», за який зіграв у 47 матчах, забив 16 голів і зробив 1 асист.

    Сотеріу також грав за юнацькі та молодіжні збірні Кіпру. За основну команду провів 28 матчів і забив п'ять голів.

    Грає переважно на вістрі атаки, але може і вийти на позиції під нападником.

    Transfermarkt оцінює Сотеріу в 1,5 млн євро.

    «Копенгаген» придбав футболіста за 2,5 млн євро.

    Нагадаємо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.

    Джерело: ua.tribuna.com

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