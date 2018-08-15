«Динамо» може підписати контракт із нападником збірної Кіпру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'єрос Сотеріу

Гравець виступає за данський «Копенгаген»

«Динамо» планує підписати нападника «Копенгагена» П'єроса Сотеріу.

Про це повідомив журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас.

«Фактурний і забивний - це поки все, що можна сказати про нового кандидата на посилення атаки «Динамо». Але найбільший козир кіпріота Сотеріу - той, що він пройшов підготовку «Копенгагеном» - клубом, який не так давно подарував Києву нового лідера - Беньяміна Вербича», - написав Бурбас.

Сотеріу - вихованець «Олімпіакоса» з Нікосії, за який провів 50 матчів і забив дев'ять голів і зробив один асист.

Також виступав за АПОЕЛ (100 матчів, 40 голів, чотири гольові).

Минулого літа перейшов в «Копенгаген», за який зіграв у 47 матчах, забив 16 голів і зробив 1 асист.

Сотеріу також грав за юнацькі та молодіжні збірні Кіпру. За основну команду провів 28 матчів і забив п'ять голів.

Грає переважно на вістрі атаки, але може і вийти на позиції під нападником.

Transfermarkt оцінює Сотеріу в 1,5 млн євро.

«Копенгаген» придбав футболіста за 2,5 млн євро.

Нагадаємо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.

Джерело: ua.tribuna.com