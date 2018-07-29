«Динамо» націлилося на захисника «Копенгагена»



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Міхаель Люфтнер. Фото isport.blesk.cz

Київське «Динамо» може підсилитися центральним захисником з данського «Копенгагена»

Київське «Динамо» націлилося на захисника данського «Копенгагена» Міхаеля Люфтнера.

Про це повідомляє видання blesk.cz.

Агент 24-річного центрбека підтвердив інтерес з боку «Динамо».

Повідомляється, що кияни повинні вступати у переговори з чеським захисником, якщо Тамаш Кадар покине клуб.

Угорець може перейти в пітерський «Зеніт».

У послугах Люфтнера, крім «Динамо», зацікавлений бельгійський «Генк» і англійський «Вест Бромвіч».

Ресурс Transfermarkt оцінює футболіста в один мільйон євро.

У минулому сезоні захисник провів у складі «Копенгагена» 34 матчі, забивши один гол.

Раніше ми повідомляли, що Йосип Пиварич потрапив у сферу інтересів іспанського «Бетісу».