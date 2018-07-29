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    «Динамо» націлилося на захисника «Копенгагена»

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    <span>Міхаель Люфтнер. Фото isport.blesk.cz</span> - «Динамо» націлилося на захисника «Копенгагена»
    Міхаель Люфтнер. Фото isport.blesk.cz

    Київське «Динамо» може підсилитися центральним захисником з данського «Копенгагена»

    Київське «Динамо» націлилося на захисника данського «Копенгагена» Міхаеля Люфтнера.

    Про це повідомляє видання blesk.cz.

    Агент 24-річного центрбека підтвердив інтерес з боку «Динамо».

    Повідомляється, що кияни повинні вступати у переговори з чеським захисником, якщо Тамаш Кадар покине клуб.

    Угорець може перейти в пітерський «Зеніт».

    У послугах Люфтнера, крім «Динамо», зацікавлений бельгійський «Генк» і англійський «Вест Бромвіч».

    Ресурс Transfermarkt оцінює футболіста в один мільйон євро.

    У минулому сезоні захисник провів у складі «Копенгагена» 34 матчі, забивши один гол.

    Раніше ми повідомляли, що Йосип Пиварич потрапив у сферу інтересів іспанського «Бетісу».

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