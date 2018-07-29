«Динамо» націлилося на захисника «Копенгагена»
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Розсилка
Міхаель Люфтнер. Фото isport.blesk.cz
Київське «Динамо» може підсилитися центральним захисником з данського «Копенгагена»
Київське «Динамо» націлилося на захисника данського «Копенгагена» Міхаеля Люфтнера.
Про це повідомляє видання blesk.cz.
Агент 24-річного центрбека підтвердив інтерес з боку «Динамо».
Повідомляється, що кияни повинні вступати у переговори з чеським захисником, якщо Тамаш Кадар покине клуб.
Угорець може перейти в пітерський «Зеніт».
У послугах Люфтнера, крім «Динамо», зацікавлений бельгійський «Генк» і англійський «Вест Бромвіч».
Ресурс Transfermarkt оцінює футболіста в один мільйон євро.
У минулому сезоні захисник провів у складі «Копенгагена» 34 матчі, забивши один гол.
Раніше ми повідомляли, що Йосип Пиварич потрапив у сферу інтересів іспанського «Бетісу».