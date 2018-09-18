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    «Динамо» офіційно представить Дуелунда 19 вересня

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    Міккель Дуелунд. Фото: ФК Динамо - «Динамо» офіційно представить Дуелунда 19 вересня
    Міккель Дуелунд. Фото: ФК Динамо

    Данця вже заявили на матчі Ліги Європи

    У середу, 19 вересня, перед регламентною прес-конференцією головного тренера та гравця київського «Динамо», яка передуватиме грі першого туру групового раунду Ліги Європи нашої команди з «Астаною», у конференц-залі НТБ «Динамо» у Кончі-Заспі буде представлено новачка команди, данця Міккеля Дуелунда.

    Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

    Презентація розпочнеться о 16:45.

    Нагадаємо, кияни підписали контракт із гравцем в кінці серпня.

    Дуелунд - вихованець «Мідтьюлланда».

    Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

    21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.

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