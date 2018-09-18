«Динамо» офіційно представить Дуелунда 19 вересня
-
Розсилка
Міккель Дуелунд. Фото: ФК Динамо
Данця вже заявили на матчі Ліги Європи
У середу, 19 вересня, перед регламентною прес-конференцією головного тренера та гравця київського «Динамо», яка передуватиме грі першого туру групового раунду Ліги Європи нашої команди з «Астаною», у конференц-залі НТБ «Динамо» у Кончі-Заспі буде представлено новачка команди, данця Міккеля Дуелунда.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Презентація розпочнеться о 16:45.
Нагадаємо, кияни підписали контракт із гравцем в кінці серпня.
Дуелунд - вихованець «Мідтьюлланда».
Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових передач.
21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.