«Динамо» оголосило про призначення Гусєва одним з тренерів молодіжної команди



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Олег Гусєв. Фото ФК «Динамо»

Олег Анатолійович допомагатиме Шматоваленку, Федорову та Венглинському

Екс-півзахисник киян Олег Гусєв віднині працюватиме тренером у молодіжній команді «Динамо».

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Закінчивши ігрову кар’єру, Олег зосередиться на тренерській діяльності: разом із Сергієм Шматоваленком, Сергієм Федоровим та Олегом Венглинським входитиме до штабу на чолі з Юрієм Морозом.

Гусєв перейшов до «Динамо» улітку 2003 року. У команді він провів 15 років, за цей час зіграв 443 матчі та забив 96 м’ячів у всіх турнірах, п’ять разів ставав чемпіоном України, п’ять разів вигравав національний кубок і чотири рази суперкубок України.

19 травня 2018 року Олег провів свій останній матч за «Динамо», взявши участь у домашній перемозі команди над донецьким «Шахтарем» у чемпіонаті України.

«Бажаємо Олегу Анатолійовичу успіхів і перемог на новому терені», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Раніше «Динамо» отримало суперника у Юнацькій лізі УЄФА.