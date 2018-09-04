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    «Динамо» оголосило про призначення Гусєва одним з тренерів молодіжної команди

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    Олег Гусєв. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» оголосило про призначення Гусєва одним з тренерів молодіжної команди
    Олег Гусєв. Фото ФК «Динамо»

    Олег Анатолійович допомагатиме Шматоваленку, Федорову та Венглинському

    Екс-півзахисник киян Олег Гусєв віднині працюватиме тренером у молодіжній команді «Динамо».

    Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

    Закінчивши ігрову кар’єру, Олег зосередиться на тренерській діяльності: разом із Сергієм Шматоваленком, Сергієм Федоровим та Олегом Венглинським входитиме до штабу на чолі з Юрієм Морозом.

    Гусєв перейшов до «Динамо» улітку 2003 року. У команді він провів 15 років, за цей час зіграв 443 матчі та забив 96 м’ячів у всіх турнірах, п’ять разів ставав чемпіоном України, п’ять разів вигравав національний кубок і чотири рази суперкубок України.

    19 травня 2018 року Олег провів свій останній матч за «Динамо», взявши участь у домашній перемозі команди над донецьким «Шахтарем» у чемпіонаті України.

    «Бажаємо Олегу Анатолійовичу успіхів і перемог на новому терені», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

    Раніше «Динамо» отримало суперника у Юнацькій лізі УЄФА.

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