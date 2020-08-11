Нападника «Баварії» названо кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів



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Twitter «УЄФА»

УЄФА назвав ім’я найкращого футболіста Ліги чемпіонів за підсумками минулого тижня.

Дубль у ворота «Челсі» приніс форварду «Баварії» Роберту Левандовскі звання кращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє Twitter УЄФА.

У боротьбі за престижну нагороду поляк випередив Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду і захисника «Манчестер Сіті» Кайла Уокера.

Левандовскі у двобої 1/8 фіналу з представником АПЛ відзначився дублем. Також на рахунку нападника дві результативні передачі.

Загалом у поточному сезоні лідер атак мюнхенців провів 44 матчі за клуб в усіх турнірах, відзначившись 53 голами і 8 результативними пасами.

Примітно, що 31-річний поляк вийшов на четверту сходинку в списку кращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів. На його рахунку 66 голів.

Зазначається, що кращим голом тижня визнано дальній постріл Кріштіану Роналду в ворота французького «Ліону».

Джерело: УЄФА