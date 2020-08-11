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    Нападника «Баварії» названо кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів

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    Нападника «Баварії» названо кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів
    Twitter «УЄФА»

    УЄФА назвав ім’я найкращого футболіста Ліги чемпіонів за підсумками минулого тижня.

    Дубль у ворота «Челсі» приніс форварду «Баварії» Роберту Левандовскі звання кращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє Twitter УЄФА.

    У боротьбі за престижну нагороду поляк випередив Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду і захисника «Манчестер Сіті» Кайла Уокера.

    Левандовскі у двобої 1/8 фіналу з представником АПЛ відзначився дублем. Також на рахунку нападника дві результативні передачі.

    Загалом у поточному сезоні лідер атак мюнхенців провів 44 матчі за клуб в усіх турнірах, відзначившись 53 голами і 8 результативними пасами.

    Примітно, що 31-річний поляк вийшов на четверту сходинку в списку кращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів. На його рахунку 66 голів.

    Зазначається, що кращим голом тижня визнано дальній постріл Кріштіану Роналду в ворота французького «Ліону».

    Читайте також: Дубль у виконанні Роналду не врятував «Ювентус» від вильоту з Ліги чемпіонів.

    Джерело: УЄФА

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Роберт Левандовскі
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