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    «Динамо» почне переговори щодо трансферу форварда «Зальцбурга»

    В австрійському клубі не дуже хочуть розлучатися зі своїм форвардом
    Нападник «Зальцбурга» Моанес Даббур влучив у сферу інтересів «Динамо». У поточному сезоні 25-річний ізраїльтянин зіграв 27 матчів у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів і віддавши чотири ассисти. Про це повідомляє видання one.co.il. В австрійському клубі не дуже хочуть розлучатися зі своїм форвардом, але, за інформацією
    • Сьогодні, 12:53
    • Розсилка
    Річмонд Боак&rsquo;є. Фото: Getty Images
    Річмонд Боак’є. Фото: Getty Images

    В австрійському клубі не дуже хочуть розлучатися зі своїм форвардом

    Нападник «Зальцбурга» Моанес Даббур влучив у сферу інтересів «Динамо».

    У поточному сезоні 25-річний ізраїльтянин зіграв 27 матчів у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів і віддавши чотири ассисти. Про це повідомляє видання one.co.il.

    В австрійському клубі не дуже хочуть розлучатися зі своїм форвардом, але, за інформацією джерела, сума в 15 мільйонів євро точно змінить бажання керівництва «Зальцбурга».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Динамо» веде переговори по трансферу форварда «Црвени Звєзди» Річмонда Боак’є, але, як виявилося, ганець знаходиться за крок від переходу в «Ренн».

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