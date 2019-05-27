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    «Динамо» презентувало фартову форму на новий сезон (фото)

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    Гравці &laquo;Динамо&raquo; в новій формі&nbsp; - «Динамо» презентувало фартову форму на новий сезон (фото)
    Гравці «Динамо» в новій формі 
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    Кияни вже здобули дебютну вольову перемогу в новому екіпірування

    Київське «Динамо» провело презентацію нової форми на сезон-2019/20.

    Як і повідомлялося раніше, не рукавах нової футболки є смуги в синьо-жовтих кольорах прапору, а під клубною емблемою знаходиться автограф легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського.

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    «Динамо» презентувало фартову форму на новий сезон (фото)
    «Динамо» презентувало фартову форму на новий сезон (фото)
    «Динамо» презентувало фартову форму на новий сезон (фото)
    «Динамо» презентувало фартову форму на новий сезон (фото)
    Фейсбук

    Захід відбувся перед матчем 31-го туру чемпіонату України проти «Львова». То ж команда вже встигла випробувати обновку.

    Нове екіпірування виявилося фартовим. Господарі здобули в ньому вольову перемогу. Кияни вже на початку зустрічі пропустили і не змогли зрівняти рахунок до перерви. Лише в другій половині другої 45-хвилинки «Динамо» таки забило двічі, здобувши перемогу в заключному домашньому поєдинку чемпіонату.

    Як і повідомлялося раніше, не рукавах нової футболки є смуги в синьо-жовтих кольорах прапору, а під клубною емблемою знаходиться автограф легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського.

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