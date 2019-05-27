«Динамо» презентувало фартову форму на новий сезон (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гравці «Динамо» в новій формі Фейсбук

Кияни вже здобули дебютну вольову перемогу в новому екіпірування

Київське «Динамо» провело презентацію нової форми на сезон-2019/20.

Як і повідомлялося раніше, не рукавах нової футболки є смуги в синьо-жовтих кольорах прапору, а під клубною емблемою знаходиться автограф легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського.

Захід відбувся перед матчем 31-го туру чемпіонату України проти «Львова». То ж команда вже встигла випробувати обновку.



Нове екіпірування виявилося фартовим. Господарі здобули в ньому вольову перемогу. Кияни вже на початку зустрічі пропустили і не змогли зрівняти рахунок до перерви. Лише в другій половині другої 45-хвилинки «Динамо» таки забило двічі, здобувши перемогу в заключному домашньому поєдинку чемпіонату.

Як і повідомлялося раніше, не рукавах нової футболки є смуги в синьо-жовтих кольорах прапору, а під клубною емблемою знаходиться автограф легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського.