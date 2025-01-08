Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо членства України в НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо членства України в НАТО
Зеленський наголосив, що сьогодні Україна має право вимагати серйозних, сильних гарантій безпеки
фото з відкритих джерел

За словами президента України, однією з причин війни є те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський, коментуючи заяву обраного президента США Дональда Трампа, що можливе членство України в НАТО завжди було частиною великого занепокоєння Росії, порадив не робити швидких висновків щодо політики Сполучених Штатів. Про це глава української держави заявив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, повідомляє Укрінформ.

«Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка. Треба працювати і робити все, щоб Україна отримала достойні, гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна. Над цим будемо працювати», – сказав Зеленський.

За його словами, однією з причин війни є те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки.

«Скажу чесно, на жаль, при всій повазі до всіх країн Європи і до Сполучених Штатів, при всій повазі до того об’єму (допомоги), що нам надавався з початку війни, але (стосовно членства України в) НАТО не було спільної підтримки у Сполучених Штатів з усіма союзниками в Європі. Ви знаєте, що є країни, як виступали проти нашого членства у НАТО. Це були Америка, Німеччина, Угорщина та Словаччина. Це факт. Якщо ми говоримо відкрито, то треба звернути увагу і сказати чесно — нас там не бачили. Я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна. Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Його армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія — армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Україна має право вимагати серйозних, сильних гарантій безпеки.

«Я розмовляв про це з трьома президентами Сполучених Штатів. Я розмовляв про це з президентом Трампом, потім з президентом Байденом, тепер знову з президентом Трампом. Я постійно піднімав питання гарантій безпеки», – заявив глава держави.

Він також додав, що поки Україні не нададуть вагомих гарантій безпеки, марно сподіватися на повернення українців з Європи.

«Можна в Європі говорити, що ми хотіли б, щоб українці повертались, і при цьому не підтримувати гарантії безпеки для України. Це якось не об’єднується, принаймні у моїй голові. Я думаю, що кожен українець, який хоче повернутися, повинен мати гарантії безпеки для своєї сім’ї. (...) Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Не робіть відразу ті чи інші висновки», – закликав Зеленський.

Нагадаємо, учора, 7 січня, обраний президент США Дональд Трамп завив, що вважає, що Джо Байден нібито порушив певну «угоду» про відмову приймати Україну в НАТО, і «може зрозуміти почуття» Росії у звʼязку з цим.  Майбутній американський президент поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була «значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років».

У подкасті з Лексом Фрідманом Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями. У такому випадку дія статті 5 Альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва. «Законодавче запрошення в НАТО робиться Україні. І ми не визнаємо всі інші (окуповані, – «Главком») території України (частиною Росії – «Главком»), але НАТО може діяти на частині, контрольованій Україною. Про це можна домовитися? Я впевнений, що так», – наголосив глава держави. Зеленський визнав, що це – невеликий успіх для України, «але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни», то він згоден на такий варіант.

Вступ України до НАТО, як і раніше, на порядку денному. При цьому питання про надання нам гарантій безпеки як можливе проміжне рішення має важливе значення. Про це розповів постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський США НАТО Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати застосували стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10
США понад 75 разів вдарили по базах ІДІЛ у Сирії
9 грудня, 2024, 08:39
На зустрічі таож був присутній член Палати представників Конгресу та майбутній радник Трампа з питань національної безпеки
Орбан зустрівся з Трампом і Маском у США
10 грудня, 2024, 08:39
Шохта розташована приблизно за 10 км на захід від центру міста і зараз опинилася близько до місць боїв біля Покровська
Найбільша в Україні шахта з видобутку коксівного вугілля частково призупинила роботу
13 грудня, 2024, 19:21
Кір Стармер та Володимир Зеленський у Лондоні 19 липня
Україна та Британія працюють над угодою про 100-річне партнерство – президент
23 грудня, 2024, 15:58
Лідерам Колумбії та Панами не сподобались плани Трампа на Панамський канал
Трамп хоче повернути Панамський канал: президенти Панами й Колумбії відреагували
23 грудня, 2024, 14:30
Зеленський: Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу
Мир завдяки силі можливий і ми зробимо все, щоб його досягти – звернення Зеленського
23 грудня, 2024, 22:05
Міністерство охорони здоров’я зазначає, що не всі працівники зобовʼязані проходити психіатричні огляди
В Україні змінено процедуру психіатричних оглядів: кому і як часто потрібно проходити
6 сiчня, 17:18
Зеленський зауважив, що в Україні дуже складна антикорупційна система
Боротьба із корупцією. Зеленський пояснив, чим можна пишатися
6 сiчня, 03:51
Готуємо хороші дипломатичні новини для України – звернення президента
Готуємо хороші дипломатичні новини для України – звернення президента
6 сiчня, 20:37

Політика

Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо членства України в НАТО
Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо членства України в НАТО
Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби
Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби
Рада провалила законопроєкт про боротьбу з прихованим працевлаштуванням
Рада провалила законопроєкт про боротьбу з прихованим працевлаштуванням
Нардепи викликали Шмигаля до Ради
Нардепи викликали Шмигаля до Ради
Тищенко заявив, що припиняє боротьбу з кол-центрами
Тищенко заявив, що припиняє боротьбу з кол-центрами
Тищенко прийшов у Верховну Раду (фото)
Тищенко прийшов у Верховну Раду (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
32K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
19K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9654
Трамп зробив заяву про ймовірну зустріч із Путіним

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua