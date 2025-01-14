Пошкоджено ще один підводний кабель між Швецією, ФРН та Фінляндією

Обірваний у 2023 році кабель зв'язку між Естонією та Фінляндією

SVT: Швеція взялася за розслідування нового пошкодження кабелю у Балтійському морі

Ще один підводний кабель, який сполучає Швецію, Литву, Німеччину та Фінляндію, був пошкоджений у Балтійському морі, повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін. За його словами, влада вже розпочала розслідування. Про це повідомила телекомпанія SVT.

Інцидент, на думку Міноборони країни, може бути пов'язаний з китайським судном, яке знаходилося на якорі за 160 кілометрів від берега. Слідчі вважають, що дії екіпажу судна могли бути навмисними.

Раніше якір танкера Eagle S, затриманого у Фінляндії за підозрою у пошкодженні кабелю EstLink 2 у Балтійському морі, виявили на дні Фінської затоки. Якір знайшов і підняв на поверхню багатоцільовий корабель Сил оборони Швеції HMS Belos.

Нагадаємо, 26 грудня 2024 року стало відомо, що відразу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До цього стало відомо, що Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. НАТО теж розпочали охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.