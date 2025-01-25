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Сергій Власенко Народний депутат України

Скандал в Агенції оборонних закупок. Чи не загралися ми з цими реформами?

glavcom.ua
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Чому боротьба з корупцією не працює?
фото: depositphotos.com

«Боротьбою із корупцією повинні займатися правоохоронні органи» 

Мені здається, що ми всі трошки «загралися» з усіма цими «корпоративними реформами», «громадськими радами, «наглядовими радами», «номінаціями з боку іноземців» тощо.

Я не буду вже вчергове повторювати тезу про те, що впродовж 10 років ці «реформи» не надали жодного»прориву» у жодній галузі: ні у «Нафтогазі», ні в «Укрзалізниці», ні в «Укрпошті», ні у жодному державному банку. Якщо я не правий (що можливо), то назвіть мені галузь, де такий прорив відбувся і де здолали корупцію.

Я не буду говорити про те, що таке «корпоративне управління» є сумнівним з точки зору Конституції. Я скажу про те, що я у принципі не розумію ніякі «громадські ради» або «участь іноземців» у воєнному секторі та його управлінні. Мені це нагадує більшовистські «солдатські комітети» у 1917 році.

Чим це закінчилось, всі ж памʼятають? Розвалом армії, більшовистським переворотом та програшем у війні для тої країни. Воєнний сектор повинні характеризувати принцип одноособового керівництва та жорстка командна дисципліна.

І до боротьби із корупцією це не має жодного відношення. Боротьбою із корупцією повинні займатися правоохоронні органи. А не виставляти замість своєї роботи маніпулятивні пости у Facebook та на власних сайтах. Ці правоохоронні органи повинні «каленим залізом» випалювати корупцію, використовуючи для цього механізми Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а не зливати у ЗМІ фоточки зі слідчих дій при цьому навіть не вміючи / не маючи бажання правильно скласти процесуальні документи.

Поки ми все це не виправимо і не приведемо до ладу всі державні функції та інституції, поки не відновимо їх нормальний функціонал, не відновимо принцип поділу влад та субʼєктності кожного державного органу, нічого доброго очікувати не треба.

P.s. А якщо є питання до Міністра оборони, то давайте їх задавати. Але, якщо хтось вимагає від нього ефективності і якості роботи, то дайте йому можливість приймати рішення. У тому числі і управлінські. І нести за них повну відповідальність.

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Джерело
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Теги: документи Україна корупція в Україні

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