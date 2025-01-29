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«Динамо» продало гравця збірної України в Саудівську Аравію

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Динамо» продало гравця збірної України в Саудівську Аравію
На рахунку Бущана 177 матчів за киян, 72 з яких він відіграв на нуль
фото з відкритих джерел

30-річний воротар всю професійну кар’єру провів у київському «Динамо»

Київське «Динамо» офіційно оголосило про продаж воротаря національної збірної України Георгія Бущана в саудівський «Аль-Шабаб».

Як зазначається, контракт 30-річного футболіста з клубом Про-ліги буде діяти протягом наступних 2,5 років.

30-річний воротар всю професійну кар’єру провів у київському «Динамо», починаючи з дитячої Академії. У складі «Динамо» вигравав чемпіонат України, двічі Кубок та тричі Суперкубок України, грав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Загалом на рахунку Георгія 177 матчів за киян, 72 з яких він відіграв на нуль.

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Нагадаємо, вінгер донецького «Шахтаря» Олександр Зубков збирається залишити український клуб – футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Окрім того, лондонський «Арсенал» продовжує шукати нову команду для українського лівого захисника Олександра Зінченка. Нараз футболістом цікавляться в Іспанії та у Німеччині.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Кубок України Саудівська Аравія Суперкубок України ФК «Динамо» Георгій Бущан Олександр Зубков

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