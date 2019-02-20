«Динамо» зробило пропозицію «Легії» щодо трансферу захисника



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Матеуш В'єтеска Динамо Киев от Шурика

Про це говорять польські ЗМІ

«Динамо» активно цікавиться молодим польським захисником «Легії» Матеушом В'єтескою, повідомляє onet.pl.

Київський клуб зробив конкретну пропозицію щодо переходу 22-річного поляка, але хоче поспостерігати за футболістом в дії.

Українці готові купити футболіста і стверджують, що будуть надавати йому більше ігрового часу.



Трансферне вікно в Польщі і Україні закривається 1 березня.



Transfermarkt оцінює центрального захисника в 1,5 мільйона євро. Його контракт з «Легією» закінчується влітку 2023 року.



У складі «Легії» В'єтеска провів 30 матчів, в яких зробив 1 результативну передачу.