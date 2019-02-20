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    «Динамо» зробило пропозицію «Легії» щодо трансферу захисника

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    <span class="irc_su" dir="ltr" style="text-align: left;">Матеуш В'єтеска</span> - «Динамо» зробило пропозицію «Легії» щодо трансферу захисника
    Матеуш В'єтеска
    Динамо Киев от Шурика

    Про це говорять польські ЗМІ

    «Динамо» активно цікавиться молодим польським захисником «Легії» Матеушом В'єтескою, повідомляє onet.pl.

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