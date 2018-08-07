  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» розпочинає для України сезон в Лізі чемпіонів УЄФА

    • Розсилка
    «Динамо» розпочинає для України сезон в Лізі чемпіонів УЄФА

    Кияни 14 разів долали кваліфікаційний раунд

    Ця участь у відбірному турнірі Ліги чемпіонів стане для київського «Динамо» вже 21-ю в його історії.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів динамівці проведуть у Празі, проти місцевої «Славії».

    Гра на стадіоні «Еден Арена» розпочнеться о 20.30 за київським часом.

    Якщо пригадати попередні спроби «Динамо» подолати сито кваліфікації та потрапити до групи Ліги чемпіонів, то варто зауважити, що вдалими були 14 із них.

    Шість команд не пускали біло-синіх до елітного клубу («Барселона», «Рапід», «Тун», «Аякс», «Рубін» та «Янг Бойз»).

    Додамо, що матч-відповідь у Києві відбудеться 14 серпня.

    Поєдинок на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 19.30.

    6-го серпня під час жеребкування стало відомо, що переможець пари «Славія» — «Динамо» у плей-офф раунді Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари «Стандард» (Бельгія) — «Аякс» (Нідерланди).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ