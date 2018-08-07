«Динамо» розпочинає для України сезон в Лізі чемпіонів УЄФА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни 14 разів долали кваліфікаційний раунд

Ця участь у відбірному турнірі Ліги чемпіонів стане для київського «Динамо» вже 21-ю в його історії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів динамівці проведуть у Празі, проти місцевої «Славії».

Гра на стадіоні «Еден Арена» розпочнеться о 20.30 за київським часом.

Якщо пригадати попередні спроби «Динамо» подолати сито кваліфікації та потрапити до групи Ліги чемпіонів, то варто зауважити, що вдалими були 14 із них.

Шість команд не пускали біло-синіх до елітного клубу («Барселона», «Рапід», «Тун», «Аякс», «Рубін» та «Янг Бойз»).

Додамо, що матч-відповідь у Києві відбудеться 14 серпня.

Поєдинок на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 19.30.

6-го серпня під час жеребкування стало відомо, що переможець пари «Славія» — «Динамо» у плей-офф раунді Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари «Стандард» (Бельгія) — «Аякс» (Нідерланди).