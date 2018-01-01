«Динамо» та «Шахтар» зіграли внічию в товариських матчах

Лідери української Прем'єр-ліги провели спаринги на зимових зборах

«Динамо» - «Хйоугесунн» Футболісти «Динамо» на зборі в Іспанії провели другий контрольний поєдинок. У п’ятницю, 19 січня, кияни поступилися «Санкт-Галлену» 0:2, а у суботу, 20 січня, билися з норвезькою командою «Хйоугесунн». Підсумком протистояння стала нічия 1:1.



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«Динамо» - «Хйоугесунн». Фото: ФК Динамо

Лідери української Прем'єр-ліги провели спаринги на зимових зборах

«Динамо» - «Хйоугесунн»

Футболісти «Динамо» на зборі в Іспанії провели другий контрольний поєдинок.

У п’ятницю, 19 січня, кияни поступилися «Санкт-Галлену» 0:2, а у суботу, 20 січня, билися з норвезькою командою «Хйоугесунн».

Підсумком протистояння стала нічия 1:1. «Динамо» пропустило першим, проте зуміло відігратися, а перший гол команди на зборах забив Дерліс Гонсалес.

Наступний матч команда Олександра Хацкевича проведе 23 січня проти австрійського «Штурма».

«Шахтар» - «Лудогорець»

Донецький «Шахтар» у товариському матчі розписав нічию з болгарським «Лудогорцем» (2:2).

Перший матч «гірників» у 2018 році закінчився результативною нічиєю. Для «Шахтаря» все розпочиналося не дуже успішно, адже на 42 хвилині зустрічі болгарський клуб відкрив рахунок та пішов на перерву із комфортною перевагою.

Втім, після відпочинку команда Паулу Фонсеки майже відразу відновила паритет. На 57 хвилині рахунок у матчі зрівняв Зубков. Не пройшло й десяти хвилин, як донеччани забили другий гол – м’яч на свій рахунок записав Феррейра.

Гра проходила на зустрічних курсах, і моменти виникали біля воріт обох команди. Здавалося, що «Шахтар» зуміє втримати переможний результат, але на 70 хвилині «Лудогорець» забив другий гол у відповідь, поставивши у матчі крапку – 2:2.

Наступний свій матч «гірники» зіграють 24 січня. Суперником буде «Динамо» Загреб.

Товариські матчі

«Динамо» - «Хйоугесунн - 1:1

Голи: Гонсалес(28) - Каллеваг(11)

«Шахтар» - «Лудогорець» - 2:2

Голи: Зубков(57), Феррейра(63) – Марселінью(42), Пауло(70)