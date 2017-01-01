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    Хацкевич: Гра команди в обороні була просто жахливою

    Саме так охарактеризував дії своїх футболістів тренер після програного поєдинку в Албанії
    «Динамо» у матчі 5-го туру Ліги Європи давало стільки простору «Скендербеу», що суперники і покарали киян за це. Про це на прес-конференції заявив головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт клубу «Зараз можна казати все, що завгодно. Але ми не бачили сенсу у тому, щоб
    • 24 Листопада, 09:44
    • Розсилка
    Олександр Хацкевич. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

    Саме так охарактеризував дії своїх футболістів тренер після програного поєдинку в Албанії

    «Динамо» у матчі 5-го туру Ліги Європи давало стільки простору «Скендербеу», що суперники і покарали киян за це.

    Про це на прес-конференції заявив головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт клубу

    «Зараз можна казати все, що завгодно. Але ми не бачили сенсу у тому, щоб їхати дві години туди й назад, щоб потренуватися півгодини. Думаю, це не найголовніша проблема. А такою була гра всієї команди в обороні, особливо у першому таймі», - сказав він.

    «Давали стільки простору команді суперника, за що нас покарали як у першому, так і в другому таймах, коли спочатку отримали гол зі стандартного положення, а потім пропустили контратаку. Гра команди в обороні була просто жахливою», - додав наставник.

    «Замінювати гравця оборони за позицією не було сенсу, оскільки ми програвали, потрібно було підсилювати атаку, а гравця атакуючого плану у нас просто не було в запасі», - підсумував Хацкевич.

    Нагадаємо, раніше «Главком» публікував фоторепортаж з поєдинку в Албанії.

    Окрім того, «Динамо» та ще 15 команд, які вже точно зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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