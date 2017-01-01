Хацкевич: Гра команди в обороні була просто жахливою

Саме так охарактеризував дії своїх футболістів тренер після програного поєдинку в Албанії

«Динамо» у матчі 5-го туру Ліги Європи давало стільки простору «Скендербеу», що суперники і покарали киян за це. Про це на прес-конференції заявив головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт клубу «Зараз можна казати все, що завгодно. Але ми не бачили сенсу у тому, щоб



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Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

Саме так охарактеризував дії своїх футболістів тренер після програного поєдинку в Албанії

«Динамо» у матчі 5-го туру Ліги Європи давало стільки простору «Скендербеу», що суперники і покарали киян за це.

Про це на прес-конференції заявив головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт клубу

«Зараз можна казати все, що завгодно. Але ми не бачили сенсу у тому, щоб їхати дві години туди й назад, щоб потренуватися півгодини. Думаю, це не найголовніша проблема. А такою була гра всієї команди в обороні, особливо у першому таймі», - сказав він.

«Давали стільки простору команді суперника, за що нас покарали як у першому, так і в другому таймах, коли спочатку отримали гол зі стандартного положення, а потім пропустили контратаку. Гра команди в обороні була просто жахливою», - додав наставник.

«Замінювати гравця оборони за позицією не було сенсу, оскільки ми програвали, потрібно було підсилювати атаку, а гравця атакуючого плану у нас просто не було в запасі», - підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, раніше «Главком» публікував фоторепортаж з поєдинку в Албанії.

Окрім того, «Динамо» та ще 15 команд, які вже точно зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.